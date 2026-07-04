Si le numéro 1 reste la norme pour les gardiens de but à travers la planète, le gardien titulaire de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Mike Maignan, a choisi le 16, tout comme plusieurs sélections africaines. Quelle est donc la signification de ce numéro ?

Lors de cette Coupe du monde, première édition à réunir 48 équipes, seuls 12 gardiens ont opté pour le 16.

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À titre de comparaison, la FIFA a recensé 31 gardiens arborant le 12 et 19 autres le 23.

Les numéros 26, 25, 24, 22, 21, 18 et 13 sont également présents, sans oublier le mythique numéro 1, arboré par l’ensemble des 48 gardiens, comme le rappelle le journal français « L’Équipe ».

Rappelons que l’article 29.1 du règlement de la Coupe du monde est clair : « seuls les numéros de 1 à 26 peuvent être attribués aux joueurs, le numéro 1 étant exclusivement réservé au gardien de but ».

Côté africain, huit gardiens arborent ce numéro, tandis que le portier des Bleus affiche le 16 depuis huit éditions consécutives de la Coupe du monde : Fabien Barthez (1998-2006), Stéphane Mandanda (2010, 2018 et 2022), Stéphane Ruffier (2014) et Mike Maignan (2026).

Explication historique

« Cela remonte à une époque où il n’y avait que cinq remplaçants et seize noms sur la feuille de match », explique Denis Hurley, qui gère le compte @SquadNos spécialisé dans les numéros des joueurs.

Il ajoute : « Alors que de nombreux pays attribuaient le numéro 12 au gardien remplaçant, car c’est le numéro qui suit directement les 11 titulaires, la France a choisi l’approche inverse, en réservant le numéro le plus élevé disponible, à savoir le 16, au deuxième gardien. »

Quant au Sénégal, à l’Algérie, à la Côte d’Ivoire, à la Tunisie et à la République démocratique du Congo, qui comptaient chacun un gardien portant le numéro 16 lors de cette Coupe du monde, il est difficile de ne pas y voir l’influence historique de la France, selon « L’Équipe ».

Même hypothèse pour Maxime Crépeau, le gardien du Canada, né au Québec (où l’influence française est marquée) et formé à Montréal.

En France, la tradition remonte à l’Euro 1992, premier tournoi où les noms des joueurs figuraient au dos des maillots. Fabien Barthez a adopté le numéro 16 dès l’Euro 1996, alors qu’il était le remplaçant de Bernard Lama, et ne l’a jamais abandonné.