Ce n’est pas si vieux : au FK Bodö/Glimt, on avait encore du mal à convaincre même des joueurs du sud de la Norvège de rejoindre l’équipe surprise de la dernière saison de Ligue des champions.

« Les joueurs jetaient un œil à la carte et voyaient que nous sommes basés au nord du cercle polaire. Chez nous, il fait froid, il y a du vent, il pleut souvent. La prochaine grande ville au nord est à dix heures de route. La prochaine grande ville au sud aussi », raconte Frode Thomassen. En hiver, le soleil ne se montre pas pendant un mois dans la ville.

Et qui sait si l’actuel président-directeur général, et l’un des visages de l’essor en principe impossible dans le football moderne du FK Bodö/Glimt, aurait lui-même un jour rejoint le club après des décennies comme footballeur professionnel, dirigeant sportif et professeur d’université dans la capitale comparativement chaude qu’est Oslo, s’il n’était pas né et n’avait pas grandi dans le nord arctique de la Norvège.

Mais Thomassen, 59 ans, est revenu dans sa région natale en 2003 et a commencé au FK Bodö/Glimt, alors équipe ascenseur, comme entraîneur de jeunes. Plus tard, il est devenu directeur de l’académie puis membre du conseil d’administration. Lorsque le club s’est retrouvé au bord de l’insolvabilité en 2010, toute la ville s’est solidarisée avec lui : les supporters, les habitants, les entrepreneurs, les pêcheurs locaux ont donné de l’argent, le club s’en est sorti et, dans les années qui ont suivi, on n’a presque plus aligné que des joueurs formés sur place.

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Combien de titres Bodö/Glimt a-t-il remportés ces dernières années ?

Mais le véritable conte de fées ne commence qu’en 2017 : le FK Bodö/Glimt est une nouvelle fois relégué, Thomassen devient CEO et un homme plutôt méconnu, même dans le football norvégien, du nom de Kjetil Knutsen, devient adjoint. À l’époque, le club réalise un chiffre d’affaires total de 4,2 millions d’euros par an, soit déjà deux fois moins que celui d’un club allemand de troisième division.

Le club remonte immédiatement, Knutsen est promu numéro un. La suite ressemble à un rêve fiévreux : vice-champion en 2019, champion en 2020, pour la toute première fois, de nouveau champion en 2021, 2023 et 2024. À cela s’ajoute ceci : en 2021/2022, l’aventure en Conference League ne s’arrête qu’en quarts de finale, en 2022/2023 vient la première campagne en Ligue Europa, en 2024/2025 le parcours en Ligue Europa va jusqu’en demi-finales, la saison dernière, le club débute pour la première fois en Ligue des champions et n’échoue qu’en huitièmes de finale face au Sporting Lisbonne après un match aller énorme et un effondrement au retour - après avoir auparavant battu, entre autres, Manchester City, l’Atletico Madrid et l’Inter Milan.

Et tout cela avec une équipe qui pratique un football de résultat intense au pressing et dans la course, dynamique, enthousiasmant et jamais sobre, et qui se compose encore presque entièrement de Norvégiens, même si ceux-ci viennent de plus en plus de tout le pays. Des revenants de l’étranger européen en font aussi partie : meilleur buteur de la saison dernière, Jens Petter Hauge, qui a déjà joué à Milan et à l’Eintracht Francfort. Capitaine : Patrick Berg, revenu de Lens, dont le père Örjan Berg a joué pendant des années en Suisse dans les années 1990, a même passé six mois à Munich en 1992 chez les Löwen, et qui est aujourd’hui directeur sportif du FK Bodö/Glimt.

Si Thomassen avait gain de cause, la part de joueurs étrangers pourrait bientôt augmenter elle aussi. « Bien sûr, notre localisation nous limite encore un peu. Mais nous avons progressé et nous continuons à progresser. Je pense qu’entre-temps, nous sommes devenus une bonne adresse et que nous pouvons être intéressants pour des joueurs de toute la Scandinavie. » Cercle polaire ou pas, absence de soleil en hiver ou pas.

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Quel est le secret de la réussite du FK Bodö/Glimt ?

Jusqu’où tout cela peut-il aller ? « Nous avons désormais 750 000 abonnés sur Instagram, plus que n’importe quelle autre équipe scandinave. Je crois que nous avons le potentiel pour être le deuxième club préféré de tout le monde. »

Et pourquoi pas ? Le FK Bodö/Glimt est une équipe sympathique et ambitieuse issue d’une ligue européenne en plein essor - cette année, avec Bodö et Viking Stavanger, deux clubs norvégiens participent pour la première fois à la compétition reine - et d’une nation de football elle aussi en plein essor.

L’histoire pourrait être pire. Les conditions sont là pour devenir l’un des clubs cultes absolus, indépendamment même de la réussite sportive.

Quand Frode Thomassen dit qu’il s’agit d’un club où il est question de « culture et de valeurs », cela ne sonne pas comme le discours marketing habituel du football moderne. « Nous n’avons pas d’investisseur, nous n’avons pas de propriétaire privé. Je pense que c’est une histoire intéressante dans un football devenu si commercial. »

Thomassen dit « intéressant », et non « en réalité impossible », aussi parce que lui et les autres dirigeants du FK Bodö/Glimt sont plutôt convaincus de leur stratégie. « Ici, nous ne parlons pas du fait que nous voulons gagner et nous ne nous fixons pas d’objectifs. Nous parlons de performance. Si nous sommes performants, alors les résultats suivent », dit-il, avant d’expliquer : « Nous avons quatre valeurs fondamentales que le club doit incarner : performance, développement, loyauté et unité. C’est sur cette base que nous travaillons. »

Qu’ont en commun Bodö/Glimt et le FC Bayern Munich ?

Aussi raisonnable et réfléchi que tout cela puisse paraître, ce ne serait pas la première fois, surtout dans le football, qu’une organisation balaierait ses valeurs une fois qu’elle a senti le grand succès - et les pots d’argent. Lors du dernier exercice, Bodö/Glimt a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 75 millions d’euros, surtout grâce à ses bonnes campagnes européennes ; c’est déjà une tout autre dimension qu’en 2017.

Cela n’ébranle pas Thomassen, qui est convaincu qu’au nord du cercle polaire, ils ne se laisseront pas corrompre par le succès. « Ici, c’est le même groupe de personnes qui travaille depuis dix ans, nous aimons être ici et nous avons parcouru ensemble ce chemin pas à pas. Dernièrement, nous avons aussi pris des risques, mais là encore toujours à petits pas. Nous profitons du succès et nous sommes concentrés sur notre progression, mais nous ne ressentons aucune attente envers nous-mêmes. »

Au lieu de faire des folies sur le marché des transferts, le club construit un nouveau stade ; l’Arctic Arena doit être achevée l’année prochaine. Il investit également dans des start-up d’IA et de données afin de regrouper intelligemment toutes les informations accumulées en tant que club et équipe de football, puis d’en faire des choses utiles, et peut-être même lucratives. En somme, ce qu’on fait quand on a un plan et qu’on ne court pas après des rêves démesurés.

Désormais, pour ces alpinistes raisonnables du cercle polaire, cap sur le FC Bayern Munich jeudi, lors de la première journée de la nouvelle saison de Ligue des champions (21 heures, DAZN en direct). Et d’une certaine manière, les Norvégiens regardent même le recordman d’Allemagne droit dans les yeux : les deux équipes viennent en effet d’être nommées au Ballon d’Or comme équipe de l’année. Mais c’est évidemment là que s’arrêtent les points communs. « Le Bayern Munich sera un match très particulier pour nous, dit Thomassen, un beau test pour nous. » Le club espère être assez fort pour rivaliser. Et sinon ? « Alors nous en aurons tiré quelque chose. »