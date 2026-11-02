Comment regarder Deportivo de La Corogne - Osasuna avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 11 2 nov. 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Le Deportivo de La Corogne reçoit Osasuna à l’Abanca-Riazor, à La Corogne, pour une rencontre de Liga importante pour ces deux équipes de la deuxième moitié du classement.

L’équipe d’Antonio Hidalgo aborde ce match sur une série de résultats contrastés : elle a remporté son match de Coupe du Roi contre Auriense avant de s’incliner 1-0 face à l’Atlético de Madrid en championnat. Un nul contre Levante et deux défaites consécutives ont laissé le Deportivo à la 13e place. Le club voudra retrouver de la régularité à domicile.

Osasuna reste sur une défaite 2-0 contre Séville lors de sa dernière sortie en Liga, même si le club a également remporté sans difficulté son match de Coupe du Roi contre Atletico Calatayud en milieu de semaine. L’équipe de Jagoba Arrasate occupe la 15e place et a besoin de points pour prendre ses distances avec la zone de relégation.

L’Abanca-Riazor est un stade difficile pour les équipes visiteuses, et le Deportivo comptera sur le soutien de son public pour aller chercher les trois points. L’équipe a montré qu’elle pouvait marquer, mais ses performances défensives ont suscité des inquiétudes ces dernières semaines.

Du côté d’Osasuna, Ante Budimir mène l’attaque et sera au cœur du danger offensif. Les visiteurs ont les qualités nécessaires pour mettre en difficulté un Deportivo qui a encaissé un but lors de chacun de ses trois derniers matches officiels.