Deportivo La Corogne - Barcelone : présentation du match de Liga

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Barcelone paraît irrésistible, mais doit gagner pour garder le Real Madrid à distance

Barcelone se rend dimanche à l’Abanca-Riazor, à La Corogne, pour affronter le Deportivo La Corogne en Liga. Après une semaine chargée, le leader du championnat espère creuser l’écart en tête. L’équipe de Hansi Flick a battu Sabah 4-1 en Ligue des champions mercredi soir à Bakou. Anthony Gordon a inscrit un doublé, tandis que Karim Adeyemi et Gabriel Jesus ont également marqué. Barcelone a inscrit trois buts en dix minutes en seconde période.

Le week-end précédent, Barcelone avait remonté deux buts de retard face à Villarreal pour s’imposer 3-2 au Camp Nou. Ce résultat lui a permis de conserver trois points d’avance sur le Real Madrid. Le club catalan a remporté 12 de ses 13 matches de championnat cette saison.

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Le Deportivo doit gagner en régularité

Le Deportivo aborde ce match dans une période moins régulière. L’équipe d’Antonio Hidalgo s’est inclinée 3-1 à Alavés lors de sa dernière sortie et occupe la 12e place du classement.

Elle a toutefois battu Osasuna 2-1 plus tôt ce mois-ci et obtenu un match nul sans but contre l’Espanyol. Le public du Riazor attendra une meilleure prestation face au leader du championnat. Le Deportivo comptera beaucoup sur l’ancien Barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 37 ans, passé par de nombreux clubs, totalise cinq buts et deux passes décisives cette saison.

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Chiffres clés et blessures

Chacun des 16 derniers matches de Barcelone a donné lieu à plus de 2,5 buts.

Le Deportivo a encaissé au moins un but lors de ses 10 dernières rencontres avec Barcelone, même s’il s’agit du premier H22 entre ces deux équipes depuis 2018.

Barcelone a remporté ses six matches de Liga à l’extérieur cette saison, soit 100 % de victoires.

Malgré la puissance de son attaque, Barcelone n’a gardé sa cage inviolée que trois fois lors de ses 16 derniers matches.

Compositions probables

Deportivo (442) : Roman ; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata ; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez ; Nsongo, Aubameyang.

Barcelone (4231) : Garcia ; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo ; De Jong, Pedri ; Yamal, Olmo, Gordon ; Raphinha.

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