Comment regarder Deportivo La Corogne - Barcelone avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Barcelone se déplace dimanche au stade Abanca-Riazor, à La Corogne, pour affronter le Deportivo La Corogne en Liga. Le leader du championnat retrouve une équipe promue, actuellement 12e.

Le Deportivo connaît des résultats irréguliers ces dernières semaines. Battu 3-1 par le Deportivo Alavés lors de sa dernière sortie en championnat, il a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

À la pointe de l’attaque du Deportivo figure un nom bien connu : Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant de Barcelone a marqué lors de chacune des cinq premières journées de Liga du Deportivo et devrait être titulaire face à son ancien club.

Barcelone arrive en pleine forme après sa victoire 4-1 mercredi sur le terrain de Sabah en Ligue des champions. Auteur d’un doublé à Bakou, Anthony Gordon a été désigné joueur de la semaine en Ligue des champions pour sa prestation.

L’équipe de Hansi Flick a également remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 3-2 en championnat contre Villarreal. Elle recevra ensuite Manchester City en Ligue des champions le 8 décembre.

Pour ce déplacement en Galice, Flick doit se passer de plusieurs joueurs, dont Lamine Yamal, blessé. Fermin Lopez est suspendu.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les chaînes TV, les possibilités de suivre le match en streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Deportivo - Barcelone sont indiquées ci-dessous. Vérifiez les informations du diffuseur dans votre région avant le coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs