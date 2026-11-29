Comment regarder Deportivo de A Coruna - Barcelone avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Le FC Barcelone se rend dimanche à l’Abanca-Riazor, à La Corogne, pour affronter le Deportivo de A Coruna en Liga. Le leader du championnat rencontre un promu qui occupe la 12e place.

Le Deportivo connaît des résultats irréguliers ces dernières semaines. Battu 3-1 par le Deportivo Alavés lors de sa dernière sortie en championnat, il a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

L’équipe à domicile peut compter sur un visage bien connu à la pointe de l’attaque. Pierre-Emerick Aubameyang, ancien attaquant du Barça, a marqué lors de chacune des cinq premières journées de Liga du Deportivo et devrait être titulaire face à son ancien club.

Le FC Barcelone arrive en pleine forme après sa victoire 4-1 mercredi sur le terrain de Sabah en Ligue des champions. Auteur d’un doublé à Bakou, Anthony Gordon a été désigné joueur de la semaine en Ligue des champions pour sa prestation.

L’équipe de Hansi Flick a également remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 3-2 contre Villarreal en championnat. Elle recevra ensuite Manchester City en Ligue des champions le 8 décembre.

Flick doit se passer de plusieurs joueurs pour ce déplacement en Galice, notamment de Lamine Yamal, blessé, tandis que Fermin Lopez est suspendu.