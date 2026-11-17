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De la Serie C à la Liga avec trois ans d’avance sur le calendrier prévu, le Deportivo de A Coruna est enfin de retour sur le devant de la scène. Son directeur général, Massimo Benassi, l’un des artisans de cette incroyable renaissance, s’est confié en exclusivité à nos micros.

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De la renaissance sportive à la construction d’un projet destiné à durer, sur le terrain comme en dehors. Le Deportivo de A Coruna a récemment retrouvé la Liga après une ascension qui l’a mené de la troisième division espagnole à l’élite, avec plusieurs années d’avance sur les objectifs initialement fixés. Massimo Benassi a lui aussi joué un rôle important dans ce parcours. Le directeur général du club galicien porte un nom qui évoque, à juste titre et sans équivoque, l’Italie.

Italien originaire de Pordenone et installé en Espagne depuis déjà longtemps, le directeur général du Depor s’est confié aux micros de Calciomercato et Goal sur la stratégie du club, ses liens avec le football italien, ses choix sur le marché des transferts et ses investissements dans les infrastructures. Sans cacher son ambition de poursuivre sa progression, mais en gardant les pieds sur terre.

Commençons par une curiosité pour les supporters italiens. Ce n’est plus Deportivo La Coruna, comme nous avions l’habitude d’appeler le club en Italie, mais Deportivo de A Coruna. Pouvez-vous nous expliquer ce changement ? S’inscrit-il dans votre projet de changement d’image ?

« En réalité, cette situation datait déjà de longtemps. La ville porte ce nom depuis très longtemps, vraiment depuis des années. Elle s’appelle A Coruna. Nous avons simplement organisé un référendum auprès des membres et des abonnés, qui ont décidé que le club s’appellerait Real Club Deportivo A Coruna afin d’harmoniser les noms. La participation a été extraordinaire : plus de 80 % des abonnés et des membres ont fait ce choix. Cela nous semblait donc être la bonne chose à faire. »

Vous parlez très bien italien, même si votre accent tire désormais un peu vers le galicien… Comment êtes-vous passé de Pordenone au poste de directeur général d’un club qui a retrouvé aujourd’hui une place de premier plan ?

« Oui, je suis de Pordenone, mais je vis en Espagne depuis 2017. J’ai complètement perdu mon accent, hélas. Cela dit, je suis fier d’être italien. Mon parcours est fait de beaucoup de travail, de peu de sommeil et de nombreux voyages. Au fond, je dirais que mon histoire et celle du club se ressemblent. »



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Vous avez retrouvé l’élite après des années difficiles. Quels sont le projet et la vision derrière cette renaissance ?

« Notre histoire est celle du travail. Quand nous sommes arrivés, le club était en troisième division, l’équivalent de la Serie C italienne. En trois saisons, nous avons retrouvé la Liga. Notre plan stratégique prévoyait d’y parvenir en 2029 : nous l’avons fait avec trois ans d’avance. Mais, généralement, quand on travaille avec méthode, les résultats suivent. »

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Au fil des années, vous avez beaucoup recruté en Italie, aussi bien parmi les dirigeants que sur le plan sportif. Quel lien unit l’Italie et le Deportivo de A Coruna ?

« Nous suivons toujours de très près les championnats italiens. Ce n’est pas un hasard si nous y avons recruté des joueurs italiens ces dernières années, comme Quagliata et Mulattieri l’an dernier — Quagliata est ensuite resté —, puis Amatucci cet été. Mais je tiens à souligner qu’ils avaient, et ont toujours, des qualités dont nous avions besoin et qui manquaient à notre effectif. Nous ne les avons pas recrutés uniquement parce qu’ils sont italiens. Quand nous recrutons un joueur, nous ne regardons pas son passeport. »



Vous tournerez-vous encore vers le championnat italien sur le marché des transferts ?

« J’avoue qu’en tant qu’Italien, je suis heureux de les avoir dans l’équipe. Je suis fier de les compter parmi nous et de pouvoir contribuer à la progression de jeunes joueurs italiens dans l’élite espagnole. Il y a beaucoup de talent en Italie qui, à mon avis, n’est pas exploité et dans lequel nous pourrons peut-être encore puiser lors des prochaines périodes de transferts. Le talent existe en Italie, il y en a toujours eu. Historiquement, nous avons toujours été un peuple d’innovateurs, qui a su s’adapter et se réinventer. Le football italien regorge donc lui aussi de jeunes talents. »



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L’objectif est-il de continuer à grandir en vous développant aussi au-delà de l’Italie ?

« Oui. Sur le plan international, nous sommes allés aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Venezuela, au Brésil, en Angleterre et au Portugal. Cet été, nous avons disputé deux matches amicaux contre la Fiorentina et le Genoa en Italie, et effectué un stage à Coverciano. C’est donc évidemment un pays important pour nous, avec une communauté de supporters importante. Nous pensons que le Deportivo a laissé un mauvais souvenir à certains et un bon à d’autres (il rit, faisant référence au 4-0 contre le Milan), et c’est quelque chose que nous voulons changer. »

Pour l’équipe première, vous avez fait un choix qui me semble assez clair : associer de jeunes talents à des joueurs comme Aubameyang et Traoré, peut-être un peu plus âgés, mais importants…

« Oui. Depuis nos débuts en 2023, nous nous sommes fixé des règles internes pour construire l’équipe, l’effectif : 25 % des joueurs de l’équipe première viennent de notre centre de formation et au moins la moitié de l’effectif a moins de 26 ans. Pour nous, l’idéal est donc de pouvoir mêler jeunes joueurs et joueurs expérimentés. Cet été, Aubameyang, Traoré et Angelino sont arrivés, tout comme Gimenez, en provenance de l’Atletico Madrid, et Casado, du FC Barcelone. Même s’il est très jeune, ce dernier a joué les trois dernières saisons en première division de Liga. Il est donc important pour nous de développer un bon noyau de jeunes capables de grandir avec le club, entourés de joueurs dotés d’une grande expérience internationale. »

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Peut-on donc dire que l’objectif cette saison est de retrouver l’Europe ? Est-ce un rêve ou est-il trop tôt ? « Cette saison, nous avons 15 points et nous devons en prendre 30 de plus. L’objectif est donc d’atteindre 45 points. Nous sommes un club qui place l’humilité avant toute chose, et nous l’avons toujours dit. Nous venons de troisième division, nous n’oublierons jamais les années de Serie C. Il faut donc grandir, mais en gardant les pieds sur terre. Nous nous sentons très bien en Espagne. Le club porte l’un des projets les plus intéressants du monde du football. Nous avons la chance d’avoir des propriétaires qui veulent investir au-delà du terrain. Nous avons créé un nouveau centre d’entraînement, pratiquement terminé : nous achèverons cette dernière phase dans les 11 prochains mois. Nous avons rénové le stade. C’est un projet qui, j’en suis convaincu, pourra nous apporter de grandes satisfactions à l’avenir. »