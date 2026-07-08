Paris se prépare à renforcer son dispositif de sécurité à l’occasion du match France-Maroc, programmé ce jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi est prévu à 22h, heure française, et les forces de l’ordre ont prévu des mesures de sécurité renforcées pour encadrer les rassemblements de supporters.

Lire aussi

Vinicius informe ses coéquipiers brésiliens de sa position sur sa prolongation au Real Madrid

Une star française met en garde : « Ce ne sera pas facile face au Maroc »

Selon la radio française Monte-Carlo, alors que le match se déroulera à plus de 5 525 kilomètres de Paris, dans la ville américaine de Boston, la capitale française se prépare activement pour cet événement majeur.

Alors que des milliers de supporters français sont attendus au stade Gillette pour suivre la rencontre entre les Bleus et les Lions de l’Atlas, les autorités renforcent le dispositif de sécurité afin que d’éventuelles célébrations dans les rues de la capitale ne dégénèrent pas en émeutes.

Dispositifs anticipés

Bien que le coup d’envoi ne soit prévu qu’à 22 h (heure française), les autorités comptent déployer les premières mesures de sécurité dès 21 h, selon les informations du journal « Le Parisien ».

La préfecture de police a par ailleurs autorisé ses drones à filmer les rues en marge de ce quart de finale de la Coupe du monde. Cette mesure vise à repérer plus rapidement tout incident potentiel ou tout fauteur de troubles, d’autant plus que la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France au Maroc, en décembre 2022, avait donné lieu à 266 interpellations, dont 167 à Paris.

Par ailleurs, l’usage de feux d’artifice reste interdit jusqu’au 20 juillet, en raison des violences et débordements survenus après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Pour éviter tout rassemblement spontané sur les Champs-Élysées, plusieurs stations de métro seront fermées. Sur la ligne 6, le trafic sera coupé entre Charles de Gaulle-Étoile et Trocadéro ; la station Charles de Gaulle-Étoile sera par ailleurs fermée aux voyageurs sur les lignes 1 et 2.