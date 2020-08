Depay : "Aider l’équipe à jouer son meilleur football"

Le capitaine lyonnais, Memphis Depay, est déterminé à signer la meilleure prestation possible, vendredi face à la Juventus.

En 8e de finale retour de la Ligue des Champions, l’OL se mesure à la vendredi soir. Lors de ce match, les Rhodaniens compteront sur leur joueur vedette, Memphis Depay, pour les guider vers la qualification. Un costume de patron que l’intéressé est impatient d'endosser.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le Hollandais a fait part de son état d’esprit avant ce grand choc européen. « J'ai 26 ans, j'ai plus d'expérience, j'essaie juste d'aider l'équipe à jouer un meilleur football. Je suis heureux avec mes partenaires », a-t-il confié. Questionné sur les chances que lui et ses coéquipiers ont de passer, l’attaquant des Gones a répondu avec fermeté : « On a joué des bons matchs dans des bonnes conditions pour être en forme demain. Je crois en mon équipe. »

« L’état d’esprit est très bon »

Durant cette sortie médiatique, l’ancien Mancunien a aussi été interrogé sur son poste préférentiel, lui qui a souvent eu à évoluer en pointe cette saison. Habilement, il a éludé quelque peu la question : « Je fais de mon meilleur pour l'équipe. J'essaie de me créer des occasions. »

Enfin, Depay est revenu sur le revers concédé contre le PSG en finale de la . Même s’il est toujours compliqué de perdre une finale, il assure que c’est du passé et que sa formation est désormais focalisée sur la suite. « Paris a une très bonne équipe. On a essayé de gagner. Demain ce sera un autre match. Je vais tenter de donner le meilleur de moi-même. Tout le monde est impliqué. L'état d'esprit est très bon. »