Le Real Madrid et la Juventus ont scellé l'avenir de la milieu de terrain espagnole Alba Redondo, 29 ans, après plusieurs jours de rumeurs. Un accord définitif a été trouvé pour son transfert à la Juventus contre seulement 150 000 euros, dans une opération qui traduit l'échec de son aventure avec le club merengue.

Selon le journal « AS », la Juventus versera la somme convenue au Real Madrid pour s'attacher les services de la joueuse, dont le contrat courait encore pour une saison, mais qui a décidé de partir en quête d'un temps de jeu dont elle a été privée dans la capitale espagnole.

La décision de Redondo de quitter le club a été motivée par la crainte de voir son absence des terrains peser sur ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec la sélection espagnole, après deux saisons décevantes à Santiago Bernabéu au cours desquelles elle n'a pas connu la notoriété espérée.

Redondo avait rejoint le Real Madrid en 2024 en provenance de Levante, en tant que l'une des meilleures buteuses du championnat d'Espagne féminin, mais son expérience avec la Maison Blanche n'a pas été à la hauteur des attentes, ce qui l'a poussée à chercher une nouvelle opportunité en Serie A.

La Juventus, dirigée par l'entraîneur espagnol Guerrero, cherche à retrouver ses gloires passées dans le football féminin. Elle s'emploie à renforcer fortement son effectif cette saison et a recruté, aux côtés de Redondo, Cella et Khelifi, ainsi que sa compatriote Julia Bartel, dans le cadre d'un projet ambitieux visant à ramener la Juventus sur le devant de la scène.