Newcastle United s'apprête à opérer un changement à la tête de son staff technique à environ trois semaines du coup d'envoi de la nouvelle saison, l'entraîneur anglais Eddie Howe étant désormais proche de mettre un terme à son aventure avec le club, tandis que la direction du club est entrée dans des phases avancées de négociations avec l'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, pour diriger les Magpies lors de la prochaine étape.

Le journal « The Athletic » a révélé ce jeudi qu'Eddie Howe a décidé de quitter son poste d'entraîneur de Newcastle United dans les prochains jours, après cinq années passées à la tête du staff technique, bien qu'il ait exprimé son souhait de poursuivre à l'issue de la saison dernière.

Selon le rapport, l'entraîneur anglais, âgé de 48 ans, a informé la direction du club de son désir de s'éloigner du football pendant un temps et de prendre du repos, dans une décision prise à l'amiable, alors que la direction de Newcastle avait déjà élaboré un plan pour faire face à son départ.

Les rapports ont indiqué que les négociations entre Newcastle et l'Allemand Matthias Jaissle, directeur technique d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, ont atteint un stade avancé, en vue de sa prise en charge de la direction technique de l'équipe.

Des rapports de presse saoudiens avaient précédemment expliqué que Jaissle n'était pas parvenu à un accord avec la direction d'Al-Ahli d'Arabie saoudite sur une prolongation, en raison d'un désaccord sur certaines clauses du nouveau contrat.

Jaissle, âgé de 38 ans, est considéré comme l'un des entraîneurs montants les plus en vue d'Europe, après avoir mené Al-Ahli au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite lors des éditions 2025 et 2026, sachant qu'Al-Ahli et Newcastle ont le même actionnaire majoritaire, à savoir le Fonds public d'investissement saoudien.

Avant son expérience avec Al-Ahli, l'entraîneur allemand s'était fait un nom avec le Red Bull Salzbourg, où il a mené l'équipe à remporter le titre de champion d'Autriche deux saisons consécutives, en plus du sacre en Coupe d'Autriche, avant son transfert vers le club saoudien en 2023, avec lequel il a réussi à ancrer un style offensif reposant sur le pressing haut.

Howe avait pris en main l'entraînement de Newcastle en novembre 2021, succédant à Steve Bruce, après le rachat du club par le Fonds public d'investissement, alors que l'équipe occupait la dix-neuvième place au classement de la Premier League.

L'entraîneur anglais a réussi à sauver l'équipe de la relégation lors de sa première saison, avant de la mener à la quatrième place lors de la saison 2022-2023 et à la qualification pour la Ligue des champions d'Europe, puis à terminer l'une des saisons suivantes parmi les cinq premières places.

Howe a également inscrit son nom dans l'histoire de Newcastle après avoir mené l'équipe à remporter la Coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) en 2025 aux dépens de Liverpool, offrant au club son premier grand titre national depuis 1955, et son premier trophée depuis 70 ans.

Mais la saison dernière a été marquée par un net recul dans les résultats de l'équipe, Newcastle ayant terminé la Premier League à la douzième place, et ayant été éliminé de la Ligue des champions d'Europe dès les huitièmes de finale après sa défaite face au Barça sur un score cumulé de 8-3, l'équipe n'ayant remporté que cinq victoires lors de ses 17 derniers matchs en championnat, ce qui a accru les pressions autour de l'avenir de l'entraîneur.

Malgré cela, les responsables du club s'étaient mis d'accord, lors de réunions tenues à l'issue de la saison, en présence d'une délégation du Fonds public d'investissement saoudien, pour accorder une nouvelle chance à Howe, tout en reconnaissant que les résultats de la saison n'avaient pas été à la hauteur attendue.

Le départ probable de Howe intervient alors que Newcastle vit un été mouvementé sur le plan des transferts, après avoir vendu Anthony Gordon au Barça pour 69,3 millions de livres sterling, et Sandro Tonali à Tottenham pour 100 millions de livres sterling, tandis que le club fait face au risque de perdre le Brésilien Bruno Guimarães, courtisé par Arsenal, dont les rapports indiquent le souhait de rejoindre le champion de Premier League.

Howe avait déjà connu deux expériences avec Bournemouth, entrecoupées d'un court passage à Burnley, avant d'entamer son aventure avec Newcastle, qui devrait s'achever officiellement dans les tout prochains jours.