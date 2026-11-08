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Manchester United se retrouve dans la zone de relégation en Premier League après un match fou conclu sur un score de 4-4 (2-2) contre Aston Villa, lors de la 10e journée.

Les Red Devils ont connu dimanche un début de match historiquement mauvais. Dès la 1re minute, le géant anglais, en pleine crise, s’est retrouvé mené après l’ouverture du score d’Alysson pour Villa. Et peu après, les visiteurs menaient déjà 2-0 : l’ancien attaquant du Bayern Nicolas Jackson a profité d’un ballon repoussé pour marquer à bout portant.

Après exactement 3 minutes et 40 secondes, United était donc mené 0-2. Jamais les Red Devils n’avaient encaissé deux buts aussi tôt dans un match de Premier League au cours de leur glorieuse histoire.

Bruno Fernandes a relancé United

À Old Trafford, la crainte d’un nouveau revers était alors palpable. Mais le match du mardi précédent donnait des raisons d’espérer : en Ligue des champions, United avait renversé un déficit de 0-2 contre l’AS Rome pour s’imposer 3-2. Et cet espoir a vite été conforté : à la 16e minute, le patron du milieu Bruno Fernandes a réduit l’écart à 1-2 sur penalty.

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United s’est ensuite bien repris, a dominé et s’est procuré plusieurs autres occasions avant d’être récompensé peu avant la mi-temps. C’est précisément Youri Tielemans, passé de Villa à Manchester cet été, qui a égalisé à 2-2 à la 44e minute. Un autre fait historique, positif cette fois : pour la première fois à domicile en Premier League, United n’était plus mené à la pause après avoir été mené 0-2.

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La seconde période a toutefois commencé de la pire des manières. Après une faute de Diogo Dalot dans la surface, Villa a obtenu un penalty peu après la reprise, transformé par John McGinn pour redonner l’avantage aux visiteurs de Birmingham. Et peu après, Villa comptait de nouveau deux buts d’avance : l’ancien joueur du Bayern Leon Goretzka a porté le score à 4-2 à la 53e minute en reprenant un ballon repoussé. Pour sa huitième apparition avec son nouveau club, Goretzka inscrivait son premier but.

Manchester United se retrouve dans la zone de relégation en Premier League

United a ensuite longtemps tenté en vain de réduire l’écart. Ce n’est qu’à la deuxième minute du temps additionnel que Joshua Zirkzee, entré en jeu peu auparavant, a ramené le score à 3-4. United a finalement sauvé un point grâce à Patrick Dorgu, auteur de l’égalisation de la tête à la sixième minute du temps additionnel pour fixer le score à 4-4.

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Malgré cette remontée, United a glissé dans la zone de relégation. Avec désormais huit points, les Red Devils occupent la 18e place, à une longueur du promu Coventry City, premier club hors de la zone de relégation. Le retard sur le top 4 atteint déjà dix points.

Reste à savoir si cette égalisation tardive sauvera une nouvelle fois le poste de Carrick. L’homme de 45 ans est menacé de départ depuis des semaines. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann a un temps été évoqué pour lui succéder. United aurait toutefois désormais plutôt d’autres candidats en vue.