Al-Nassr est proche d'aborder la nouvelle saison de la Saudi Pro League avec seulement deux attaquants, après s'être rapproché de la perte d'un nouvel attaquant lors du présent mercato estival.

Le journal saoudien Asharq Al-Awsat a indiqué que le club de Neom était entré en négociations avec Al-Nassr en vue de recruter son attaquant saoudien Haroune Camara, sous forme de prêt d'une durée d'une saison.

Le journal a précisé que les négociations entre les deux clubs évoluaient positivement pour le moment, ce qui rapproche le joueur de 28 ans de devenir la dernière recrue du club de Neom, qui s'emploie à renforcer ses rangs lors du mercato actuel.

En cas de finalisation du transfert, Neom sera le sixième club que représentera Haroune Camara en Saudi Pro League, après Al-Shabab, Al-Ettifaq, Al-Ittihad et Al-Qadisiyah, en plus d'Al-Nassr.

Camara pourrait être le deuxième attaquant à quitter Al-Nassr lors du présent mercato estival, Mohammed Maran étant lui aussi proche d'un transfert vers le club d'Al-Fateh.

Al-Nassr ne disposerait ainsi que de deux attaquants durant la nouvelle saison, à savoir le Portugais Cristiano Ronaldo et le Saoudien Abdullah Al-Hamdan, à moins qu'il ne parvienne à recruter un nouvel attaquant lors du mercato en cours.

Fait notable, Ronaldo ne sera très probablement pas présent lors des premiers matchs d'Al-Nassr de la nouvelle saison, et il pourrait aussi ne pas être en mesure de disputer l'ensemble des rencontres à 41 ans, ce qui fera peser une lourde charge sur les seules épaules d'Al-Hamdan.

Al-Nassr entamera la nouvelle saison samedi prochain, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la Saudi Pro League, trois jours avant d'affronter Al-Diriyah en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Nassr cherche à conserver le titre de champion d'Arabie saoudite qu'il a remporté la saison dernière après sept années d'absence, ainsi qu'à décrocher le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite pour la première fois de son histoire.