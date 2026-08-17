Départ éclair lors de la fête de l’équipe : une star du BVB fuit-elle une recrue ?

Comme le rapporte un article des Ruhr Nachrichten, l’Autrichien n’a été présent que très brièvement lors du repas commun annuel marquant la fin de la préparation, auquel étaient conviés, en plus des professionnels, leurs familles ainsi que des employés du Borussia.

Selon le média, Sabitzer a quitté la « journée de la famille » au Jägerheim, sur le Niederhofer Kohlenweg, dès l’instant où les derniers joueurs de Dortmund, emmenés par Ramy Bensebaini et Fabio Silva, venaient seulement d’arriver. Les Ruhr Nachrichten n’ont pas donné de raisons précises à cela, mais ce geste laisse largement place aux spéculations.

Après tout, Sabitzer pourrait quitter le club avant même la fin de la période des transferts, le 1er septembre. Déjà la saison passée, le joueur de 32 ans avait en grande partie perdu sa place de titulaire sous les ordres de Niko Kovac, et avec la signature imminente de Joey Veerman, sa situation pourrait encore se détériorer.

Selon des informations de presse, le milieu de terrain néerlandais est proche de signer au BVB. Dortmund active une clause libératoire dans le contrat de Veerman au PSV Eindhoven et recrute le joueur de 27 ans pour une indemnité de transfert fixée à l’avance, qui devrait se situer entre 22 et 25 millions d’euros.

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Marcel Sabitzer va-t-il quitter le BVB dès cet été ?

Récemment, Bild avait déjà rapporté que Sabitzer pourrait en principe s’imaginer un départ, si une offre d’un participant à la Ligue des champions ou d’un club d’Arabie saoudite venait à arriver.

À Dortmund, l’Autrichien percevrait tout de même un salaire annuel d’environ huit millions d’euros, une somme que beaucoup d’autres clubs pourraient difficilement lui verser.

Le contrat du joueur de 32 ans à Dortmund court encore jusqu’en 2027, cette fenêtre de transfert en cours représenterait donc la dernière chance pour les Schwarzgelben de récupérer une indemnité de transfert.

Lors de la saison passée, Sabitzer a disputé 34 matches toutes compétitions confondues. Il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives.