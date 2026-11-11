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Aaron Danks a brillamment remplacé Vincent Kompany au Bayern Munich. Une prestation qui n’a visiblement pas échappé à Manchester United. Les Red Devils doivent actuellement résoudre une nouvelle crise sur leur banc, et Danks serait une option.

Ces dernières semaines, Aaron Danks s’est retrouvé sous les projecteurs au Bayern Munich. L’adjoint anglais de Vincent Kompany a assuré les fonctions d’entraîneur principal en l’absence du Belge pour raisons de santé. Il a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse et après les matches, et dirigé l’équipe depuis le bord du terrain.

Le retour de Kompany sur le banc se précise désormais, après sa guérison d’une irritation des méninges. Le président d’honneur Uli Hoeneß avait déjà annoncé que Kompany serait de nouveau sur le banc « dans deux ou trois semaines », après la trêve internationale de mi-novembre.

Danks retrouvera alors son rôle d’adjoint. À moins que… Selon la BBC, Danks serait une option pour renforcer le staff de Michael Carrick à Manchester United, si les Red Devils décidaient de conserver leur entraîneur actuel, contrairement aux informations qui circulent.

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Les deux hommes se connaissent : Danks a travaillé avec Carrick de 2022 à 2024 au Middlesbrough FC, où il était son adjoint. À l’été 2024, Danks a finalement rejoint Kompany, dont il avait déjà été l’adjoint au RSC Anderlecht, au Bayern Munich.

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Manchester United : quand Michael Carrick sera-t-il limogé ?

Il est toutefois très peu probable que Danks réponde à un éventuel appel de Manchester. D’abord, il ne viendrait pas en tant qu’entraîneur principal, mais comme adjoint, dans une situation particulièrement délicate. Au Bayern, il jouit d’une grande estime en tant que proche collaborateur de Kompany et dispute de nombreux titres avec le club le plus titré d’Allemagne.

Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses dix premiers matches de Premier League. À la 18e place du classement, le club lutte actuellement pour le maintien. À cela s’ajoutent des prestations parfois désastreuses en Ligue des champions, comme contre Côme (1-4), ou face à Bournemouth en championnat (0-3), ainsi que l’élimination en Coupe de la Ligue contre Brighton à la mi-septembre. Récemment, les Red Devils ont toutefois réussi à deux reprises à renverser de façon spectaculaire un score de 0-2.

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En Ligue des champions, ils ont même battu la Roma 3-2. En Premier League, ils ont fait match nul 4-4 contre Aston Villa après avoir été menés 0-2 puis 2-4. Carrick, qui avait pourtant ramené United en Ligue des champions la saison dernière grâce à une seconde partie de saison remarquable, risque malgré tout d’être évincé.

Manchester United : les candidats au poste d’entraîneur

Le grand favori pour succéder à Carrick serait désormais Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis. Le Guardian et le Times rapportent tous deux que l’Argentin serait très désireux de rejoindre Manchester, bien qu’il ait prolongé son contrat avec la fédération américaine jusqu’en 2030 après la Coupe du monde cet été. Ce contrat comporterait toutefois une clause de départ de dix millions d’euros. Pochettino figurait déjà parmi les candidats au poste d’entraîneur de Manchester United en 2022, mais les Red Devils avaient alors choisi Erik ten Hag.

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Selon la BBC, Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte seraient également candidats si Carrick était effectivement limogé. Le copropriétaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe, le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox doivent en discuter mercredi à Monaco, lors d’une réunion déjà prévue. « Berrada et Wilcox devraient recommander le limogeage de l’entraîneur principal », indique la BBC.

La piste Danks, envisagée pour épauler Carrick, serait alors définitivement écartée. Le technicien de 43 ans a de toute façon récemment exprimé son attachement au Bayern avec émotion. « Je suis fier de la solidarité, de la force de caractère et de l’engagement dont tout le monde a fait preuve dans ce club incroyable. Nous continuons d’avancer ensemble et avons hâte de voir Vince retrouver la place qui est la sienne. Mia san mia », a-t-il écrit sur Instagram.