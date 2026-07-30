Sur son compte Instagram, l’international anglais a pris la parole et y a confirmé qu’il ne porterait plus le maillot des Catalans la saison prochaine.

« Je suis très reconnaissant envers tous ceux du club d’avoir fait de mon passage ici une expérience si positive et inoubliable. J’ai savouré chaque instant et j’emporterai avec moi de nombreux souvenirs particuliers », a écrit Rashford. Il a également posté une photo de son maillot du Barça floqué du numéro 14.

Le fait que le joueur de 28 ans ne poursuive probablement pas son intérim à Barcelone après son prêt se dessinait déjà ces dernières semaines. Le Barça a ainsi renoncé à une option d’achat incluse de 30 millions d’euros et a recruté à la place Anthony Gordon, en provenance de Newcastle United, comme nouveau joueur pour le côté gauche de l’attaque.

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Marcus Rashford reste-t-il à Manchester United ?

Rashford avait pourtant convaincu chez les Catalans la saison passée et cumulé 28 implications sur des buts (14 buts, 14 passes décisives) en 49 matches toutes compétitions confondues pour l’équipe entraînée par Hansi Flick.

Pour l’Anglais, la fin de l’aventure au Barça signifie en même temps un retour dans son club formateur, Manchester United, avec lequel il est encore lié par contrat jusqu’au 30 juin 2028.

Une réintégration sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Carrick semble tout aussi probable qu’une séparation définitive. Au moins, les prétendants ne manqueraient pas, puisque Fenerbahçe et Tottenham Hotspur, notamment, auraient selon certaines informations un œil sur le joueur de 28 ans.