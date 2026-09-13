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Jochen Tittmar

Traduit par

Départ de rêve historique pour le FC Barcelone : Raphinha, Lamine Yamal et Fermin Lopez égalent un très vieux record d’un trio offensif légendaire

LaLiga
Levante vs FC Barcelone
FC Barcelone
Raphinha
L. Yamal
F. Lopez

Raphinha, Lamine Yamal et Fermin Lopez, du FC Barcelone, ont inscrit à eux trois 16 buts lors des cinq premiers matches de la saison de Liga. Le trio offensif a ainsi égalé un record vieux de 68 ans.

Une telle efficacité d’un trio offensif à un stade aussi précoce de la saison ne s’était plus vue dans l’élite espagnole depuis 1958.

La répartition des buts souligne la forme précoce actuelle de l’attaque catalane. Raphinha et Yamal ont chacun apporté six réalisations, tandis que Lopez complète la ligne offensive avec quatre buts. Dimanche, Barcelone s’est imposé 4-2 sur le terrain de l’UD Levante et a ainsi remporté son cinquième match de la nouvelle saison. Yamal a inscrit un doublé, à la 19e minute puis à la 48e sur penalty à la suite d’une faute.

Ainsi, le trio offensif de la Blaugrana a égalé une formation légendaire du grand rival, le Real Madrid. Lors de la saison 1958-1959, le trio composé d’Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas et Hector Rial avait lui aussi inscrit 16 buts lors des cinq premières journées.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Quel trio offensif a marqué le plus de buts en Espagne après cinq journées ?

Dans l’histoire de la Liga, seuls quelques trios offensifs ont fait encore mieux sur cette période. Le record absolu remonte à la saison 1940-1941, lorsque Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui et Jose Lopez ont marqué 24 fois pour le FC Séville lors des cinq premiers matches.

La même année, Pruden Sanchez, Paco Campos et Cosme Vazquez pour l’Atletico Madrid, ainsi qu’Agustin Jarabo, Juan Del Pino et Raimundo Diaz pour le Celta Vigo, ont chacun inscrit 17 buts.

En outre, dans l’histoire du championnat, seules deux autres lignes d’attaque ont également atteint exactement 16 buts après cinq matches : Raimundo Blanco, Pepillo et Campanal (Séville, 1941-1942), ainsi que Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio et Estanislao Basora (FC Barcelone, 1950-1951). Pour les Catalans, cela équivaut donc à l’égalisation du record du club.

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