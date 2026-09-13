Une telle efficacité d’un trio offensif à un stade aussi précoce de la saison n’avait plus été observée dans l’élite espagnole depuis 1958.

La répartition des buts souligne la forme actuelle de l’attaque catalane en ce début de saison. Raphinha et Yamal ont chacun inscrit six buts, tandis que Lopez complète la ligne offensive avec quatre réalisations. Dimanche, Barcelone s’est imposé 4-2 sur la pelouse de l’UD Levante et a ainsi remporté son cinquième match de la nouvelle saison. Yamal a signé un doublé, à la 19e minute puis à la 48e sur penalty.

Ainsi, le trio offensif des Blaugrana a rejoint une formation légendaire de l’ennemi juré, le Real Madrid. Lors de la saison 1958/59, le trio composé d’Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas et Hector Rial avait lui aussi inscrit 16 buts lors des cinq premières journées.

Getty Images

Quel trio offensif a inscrit le plus de buts en Espagne après cinq journées ?

Dans l’histoire de la Liga, seuls quelques trios offensifs ont fait mieux sur cette période. Le record absolu remonte à la saison 1940/41, lorsque Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui et Jose Lopez ont marqué 24 buts pour le FC Séville lors des cinq premiers matches.

La même année, Pruden Sanchez, Paco Campos et Cosme Vazquez pour l’Atletico Madrid, ainsi qu’Agustin Jarabo, Juan Del Pino et Raimundo Diaz pour le Celta Vigo, ont chacun inscrit 17 buts.

En outre, dans l’histoire du championnat, seules deux autres formations offensives ont atteint exactement 16 buts après cinq matches : Raimundo Blanco, Pepillo et Campanal (Séville, 1941/42), ainsi que Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio et Estanislao Basora (FC Barcelone, 1950/51). Pour les Catalans, cela signifie donc qu’ils égalent leur propre record du club.