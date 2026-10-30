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Lisandro Martinez pourrait quitter Manchester United à la surprise générale, alors que le FC Barcelone suit de près la situation de plus en plus fragile du défenseur à Old Trafford. L’international argentin a récemment suscité la polémique en remettant publiquement en question la stratégie de recrutement du club et le travail du directeur technique Jason Wilcox.

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Les répercussions à Old Trafford

L’avenir du joueur de 28 ans à Manchester est sérieusement compromis après une dégradation de ses relations avec la direction. Martinez aurait décidé de ne pas prolonger son séjour, les négociations contractuelles étant au point mort depuis son sacre lors de la Coupe du monde 2022, sur fond de frustration concernant son salaire par rapport à celui des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Son contrat actuel expire cet été. Si Manchester United dispose d’une clause de prolongation de 12 mois, le défenseur s’oppose à son activation et le club hésite toujours à lui forcer la main. Selon Mundo Deportivo, cette impasse contractuelle a attiré l’attention du FC Barcelone, qui a inscrit l’ancien joueur de l’Ajax sur sa liste de renforts défensifs jugés accessibles, aux côtés d’Alessandro Bastoni, de l’Inter, et de Natan, défenseur central du Real Betis.

Les tensions montent dans le vestiaire

Le malaise trouve son origine dans une récente défaite en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, après laquelle l’Argentin a publiquement dénoncé le manque de profondeur de l’effectif de Manchester United. Si plusieurs de ses coéquipiers partageraient ses inquiétudes de fond quant à la direction prise par le club, la virulence de sa sortie a provoqué d’importantes tensions en interne.

Le moment choisi pour exprimer ces critiques a pris le vestiaire de court et entraîné une confrontation en privé avec au moins un coéquipier. Malgré ces tensions internes, la perspective de voir Martinez devenir disponible fait de lui une cible de choix pour les clubs de Liga. L’Espagne apparaît comme sa destination préférée et, selon AS, l’Atlético de Madrid est également fortement associé à son nom après sa victoire contre Manchester United.

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Des demandes de renforts

La polémique a éclaté lorsque Martinez a dressé un constat sans détour du recrutement de Manchester United après la lourde défaite du club dans la capitale espagnole. Le défenseur central a réclamé un effectif plus solide pour rivaliser au plus haut niveau, mettant directement en cause les responsables du recrutement.

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« Nous devons recruter davantage de joueurs pour être compétitifs, a déclaré Martinez. J’attends plus [d’investissements]. À 100 %. J’attends plus de notre directeur technique. Je dois être honnête : en tant que joueurs, nous devons faire davantage, mais il est aussi important de constituer un effectif solide pour être prêts à disputer ce genre de match. »

Selon plusieurs informations, ces propos ne constituaient pas une tentative préméditée de provoquer un transfert, mais traduisaient plutôt des frustrations profondes. Le défenseur s’est ensuite excusé pour sa sortie.

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L’entraîneur veut tourner la page

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a depuis tenté d’apaiser la situation, assurant que l’effectif restait parfaitement uni. Il a confirmé que l’affaire avait été traitée en interne et souligné que l’équipe se concentrait sur la suite.

« Licha s’est exprimé et a reconnu la situation. En tant que groupe, nous sommes passés à autre chose, a expliqué Carrick. Il n’y a pas de problème pour nous en tant que groupe. Nous estimons que l’affaire a été réglée. »

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Malgré les assurances de Carrick, janvier représente la dernière occasion réaliste pour Manchester United d’obtenir une indemnité de transfert. À moins que le club n’active contre toute attente sa clause de prolongation, il risque de perdre gratuitement l’été prochain ce défenseur qui compte 115 apparitions.