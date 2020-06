D'Enzo Crivelli à Nicolas Pépé... Mehdy Litim, loueur de voitures à toute heure

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés du football. Ce mercredi, Mehdy Litim, loueur de véhicules de luxe.

En louant des voitures aux footballeurs, Mehdy Litim a appris à connaître leurs habitudes. Et notamment les horaires auxquels ils peuvent envoyer un message pour obtenir un luxueux véhicule. "Les messages entre 23 et 2 heures du matin sur Instagram ou WhatsApp pour un départ à l'aéroport de Nice le lendemain à 9 heures, c'est un classique. Mon téléphone c'est mon deuxième oreiller."

Depuis 2014, celui qui est plus connu sous le nom de MC Car Riviera, a aussi compris que la rapidité à obtenir et livrer une voiture était un gage de confiance et de succès. "Ma femme me dit souvent que je suis tout le temps au travail et que les demandes peuvent attendre. Mais mon principe c'est de faire du tac au tac. Que ce soit 16, 19 ou 3 heures du matin je réponds au client. Ça fait quatre ans que je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux."

Même dans les moments de famille et de vie importants, cet ancien capitaine de bateau garde son smartphone tout près de lui. Toujours à l'affût et prêt à répondre à la demande des clients. "Un soir, je vais au restaurant avec ma femme pour son anniversaire. Et vers 21h30, je reçois un message de Michael Cuisance ( ) qui arrive sur son lieu de vacances en . Il avait oublié de louer une voiture et me dit que tout est fermé. Il voulait un petit 4x4, donc j'ai fait rouvrir une agence par une collaboratrice et en trente minutes l'affaire était réglée, raconte-t-il. Dans le même temps, je devais régler une autre location pour la famille Pépé qui voulait un véhicule à . C'est ce soir-là que j'ai mesuré la confiance que nous accordait nos clients et notre réputation de rapidité. Et aussi que ma femme était mon premier soutien."

"Je n'ai jamais eu un véhicule rayé"

Avec la famille Pépé, et Nicolas plus particulièrement, l'histoire a commencé par Instagram. Comme beaucoup pour d'autres métiers, Mehdy Litim poste des photos de ses voitures avec les joueurs, lui offrant ainsi une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux. La technique est utilisée par beaucoup d'autres dans ce type de milieu. "Un soir à 23 heures, il m'envoie un message pour me dire qu'il a besoin d'une voiture pour le lendemain. Moi je pensais que c'était dans le coin entre Cannes et (où est basée son agence) car 80% de nos locations se font dans cette zone. Et lui me répond : 'non, c'est pour livraison à Lille'. Il voulait un Range Rover SVR gris mâte. Le lendemain un transporteur lui a livré sa voiture devant chez lui."

Depuis Enzo Crivelli, son premier client originaire d'Antibes, MC Car Riviera compte près d'une centaine de joueurs parmi ses clients. De Salif Khaoui, Marcel Tisserand, Adam Ounas à Gelson Martins pour un prix qui reste identique en fonction du statut du joueur. "Quand je regarde la L1, je constate qu’il n’y a pas un match où je n’ai pas un client", sourit-il. Et comme d'autres métiers, il dépend aussi de l'emploi du temps des sportifs. Un week-end de trois jours, une arrivée pendant le mercato ou un départ en vacances sont autant d'occasions de louer une voiture. "On livre partout en . Sur la Côte d'Azur, notamment où les joueurs ont passé leurs dernières vacances. Et aussi beaucoup à Dubaï ou Miami ces dernières années."

Des voitures, Mehdy Litim en a loué des centaines et avant de raccrocher le téléphone, il a tenu à tordre le coup à l'idée reçue que les footballeurs étaient souvent pris en faute au volant. "Je n'ai jamais eu un véhicule rayé. Quand je récupère les voitures, les intérieurs sont toujours propres et le plein est fait. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres clients."