Denzel Dumfries aborde la Coupe du monde avec un grand optimisme, comme il l’a confié à Noa Vahle lors d’un entretien diffusé sur SBS6. Le latéral droit, qui compte 71 sélections avec les Oranges, souligne que l’ambiance au sein du groupe est excellente, tout en reconnaissant que cette atmosphère peut aussi devenir un piège si la concentration s’en trouve affectée.

« L'ambiance est bonne. La plupart des joueurs font partie du groupe depuis un certain temps déjà, donc on se connaît bien. J'ai déjà disputé plusieurs tournois finaux avec beaucoup de ces gars, donc l'ambiance est bonne. On sait tous ce qu'on a à faire », explique Dumfries.

« Nous formons un groupe très soudé, mais cette complicité peut parfois nous empêcher de nous remettre en question. Je vois pourtant que nous progressons sur ce point, et c’est essentiel si nous voulons réussir : il faut parfois que ça crisse un peu. »

« Ce point avait déjà été soulevé lors du dernier Euro, nous en avons tiré des enseignements. Ces expériences nous servent aujourd’hui », explique Dumfries, qui se montre plus impliqué au sein de l’équipe nationale. « J’ai un avis et je veux le partager. À mon âge et avec mon expérience, je considère que c’est mon rôle. J’assume pleinement cette responsabilité. »

Si les Néerlandais vont loin dans la compétition, les joueurs pourraient donc cohabiter plus de six semaines. Est-ce toujours agréable ? « Non, mais ce n’est pas nécessaire », tranche Dumfries. « Parfois, on finira peut-être même par s’éviter un peu. Oui, ça fait partie du jeu. »

« Certains le vivent mieux que d’autres », reconnaît-il en souriant. Vahle enchaîne logiquement avec une question sur l’ambiance au quotidien. « Noa Lang est parfois de mauvaise humeur, surtout le matin. Il se lève du mauvais pied, mais ensuite il est très joyeux, très sympa, et tout rentre dans l’ordre. »

Concernant les chances des Néerlandais au Mondial, Dumfries se montre confiant : « Je pense que nous avons un groupe capable de gagner. Mais il faut que tout se passe bien, que les détails soient au rendez-vous. Si nous avons la bonne mentalité, nous sommes certainement des prétendants au titre. Nous devons le prouver, mais c’est à nous de jouer. »