Dans son podcast « Kick-off » diffusé par De Telegraaf, Valentijn Driessen ne cache pas son mécontentement à l'égard de Santiago Gimenez. Selon l'analyste, l'ancien directeur général de Feyenoord, Dennis te Kloese, a réalisé une excellente affaire en cédant l'attaquant à l'AC Milan contre une somme considérable.

L’ancien attaquant de Feyenoord se contente pour l’instant d’un rôle de remplaçant au Mondial, n’étant entré en jeu qu’à deux reprises pour un total de 37 minutes.

« C’est dommage de ne pas le voir sur le terrain, alors qu’il reste assis sur le banc. Bon, il entre en cours de jeu. Et là, il s’en sort très bien », commence Driessen, qui n’est pas très optimiste quant à son avenir en attaque.

« En Eredivisie, ça peut passer. Il lui est même arrivé d’être servi seul face au but du Bayern Munich parce que l’adversaire avait oublié de défendre. »

« Mais il est tellement surestimé. Dennis te Kloese – qui habite d’ailleurs tout près d’ici, à Monterrey – l’a bien vu. Avec Gimenez, il a conclu une excellente affaire pour le Feyenoord, en le recrutant alors qu’il s’agit d’un opportuniste hors pair », poursuit-il.

Recruté à l’été 2022 pour six millions d’euros en provenance du CD Cruz Azul, puis cédé à l’AC Milan à l’hiver 2025 pour plus de trente millions, Gimenez a selon lui profité d’une étiquette surévaluée. « C’est incroyable qu’ils aient obtenu une telle somme de transfert de la part de l’AC Milan, alors qu’il n’y avait, si je ne me trompe pas, joué qu’une dizaine de fois et que tout le monde se disait : “C’est un chat dans un sac” », ajoute-t-il.

À Milan, les choses ne se sont pas encore vraiment améliorées : en partie à cause des blessures, il n’a inscrit que sept buts en 37 matchs et n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois cette saison.