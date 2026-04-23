Dennis te Kloese s’exprime pour la première fois sur son départ du Feyenoord : « Les bases actuelles sont solides. »

Dennis te Kloese quittera le Feyenoord le 1er juillet, a confirmé le club de Rotterdam, suite à des informations déjà diffusées par plusieurs médias néerlandais. Le dirigeant réagit pour la première fois à cette décision conjointe dans un communiqué de presse officiel.

Le directeur général, également responsable de la politique sportive du club, souhaite désormais relever un nouveau défi.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, il déclare : « Je vais continuer à travailler d’arrache-pied dans les semaines à venir, car je veux laisser le club dans la meilleure situation possible. Mais je peux d’ores et déjà dire que j’ai vraiment considéré comme un privilège de pouvoir diriger le Feyenoord. Bien sûr, tout ne s’est pas déroulé comme prévu, mais avec tous mes collègues au sein du club, nous avons fait de grands progrès. »

« Les fondations sont désormais solides. Je souhaite au club et aux supporters de pouvoir les consolider, notamment en fusionnant enfin avec le stade après des décennies de complications. »

« L’avenir dira ce que le futur réserve à ma famille et à moi-même, mais quoi qu’il arrive, je repenserai toujours avec fierté à cette période et je souhaite plein de succès au Feyenoord et à tous les supporters du Feyenoord », conclut Te Kloese.

Le président du conseil de surveillance, Toon van Bodegom, actuellement sous pression en tant que membre de ce même conseil, réagit également : « Dennis a dirigé Feyenoord durant une période très dynamique et a permis au club d’atteindre un niveau financier plus élevé et plus stable. Sa contribution à la professionnalisation et à la pérennité de Feyenoord a été précieuse. »

« Néanmoins, ces efforts ont eu un impact, comme nous l’avons constaté ensemble. Nous avons donc convenu qu’il était préférable, pour Dennis comme pour le club, de mettre fin à cette collaboration fructueuse dans un avenir proche », a déclaré Van Bodegom.

Feyenoord est confronté à un immense défi. Après le départ de Te Kloese, le club rotterdamois doit trouver un candidat de poids aussi bien pour le poste de directeur général que pour celui de directeur technique. Le processus de succession est déjà lancé.