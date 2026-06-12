Selon FR12, le Feyenoord n’a jamais entrepris de démarches concrètes pour recruter Gilberto Mora. Le club rotterdamois a rapidement constaté, plus tôt cette année, que le jeune talent mexicain du Club Tijuana était hors de prix.

Le jeune joueur de 17 ans a récemment prolongé son contrat avec Tijuana jusqu’en milieu d’année 2029, ce qui a encore fait grimper sa valeur marchande.

Plus tôt dans l’année, son nom avait été évoqué au Mexique pour des clubs comme l’Ajax et Feyenoord, mais Tijuana réclamerait désormais au moins 30 millions d’euros.

Dennis te Kloese, ancien directeur du club, exclut ainsi tout transfert du joueur en Eredivisie : « Aucun club néerlandais ne déboursera une telle somme. Benfica, lui, paie vingt millions pour de véritables talents de haut niveau. »

« Il est risqué d’affirmer ce qu’ils doivent faire ou non et à quel coût, mais aux Pays-Bas, je ne vois pas l’Ajax, Feyenoord ou le PSV débourser de telles sommes », a-t-il ajouté dans un reportage vidéo de Vamos.

Jeudi soir, Mora est entré en jeu avec le Mexique, pays hôte, qui a remporté son premier match de groupe 2-0 contre l’Afrique du Sud.

En entrant en jeu à la 66^e minute, Mora est officiellement devenu le plus jeune Mexicain de l’histoire à disputer une Coupe du monde. Ce record était détenu depuis 1930 par Manuel Rosas, qui avait 18 ans et 88 jours lors de ses premiers pas sur la plus grande scène du football.