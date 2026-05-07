Selon ESPN, Dennis te Kloese sera bientôt présenté comme le nouveau directeur sportif du CF Monterrey. Âgé de 51 ans, il quittera le Feyenoord à l’issue de la saison, après y avoir passé quatre ans et demi.

Le 23 avril, il avait officialisé son départ, expliquant chercher un nouveau défi après avoir supervisé la politique sportive du club.

Il succédera à José Antonio « Tato » Noriega et collaborera étroitement avec le directeur technique fraîchement nommé, Walter Erviti.

« Bien que sa présentation officielle soit encore attendue, Te Kloese est déjà pleinement impliqué en coulisses dans la stratégie sportive des Rayados. Le dirigeant entretient des contacts intensifs avec Sebastián Luri, conseiller du conseil d’administration, et avec le directeur technique Erviti afin de définir les plans pour la saison à venir », rapporte ESPN.

Sa première mission sera de désigner un nouvel entraîneur principal, et les noms d’Antonio Mohamed et de Matías Almeyda circulent déjà au Mexique.

Du côté de Feyenoord, le départ de Te Kloese laisse un double vide à pourvoir : celui de directeur général et de directeur technique.

Robert Eenhoorn est le candidat principal pour lui succéder au poste de directeur général, tandis que Feyenoord semble miser sur l’arrivée de Dévy Rigaux, actuellement au Club Bruges, comme directeur technique.