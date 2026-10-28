Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, approche de ses choix définitifs pour le prochain stage, puisque la liste de l'Arabie saoudite devrait être annoncée dans le courant de la semaine prochaine, en vue du rassemblement prévu dans la capitale qatarienne, Doha, dans le cadre de la première phase des préparatifs pour la participation à la Coupe d'Asie 2027.

Ce stage coïncide avec la trêve internationale du 9 au 17 novembre et comprend deux tests amicaux : l'équipe saoudienne affrontera son homologue sud-coréenne le 13 novembre, avant de rencontrer l'Ouzbékistan le 17 du même mois, le staff technique cherchant à évaluer le niveau des joueurs et à préparer le groupe pour l'échéance continentale.

Donis devrait s'appuyer sur un grand nombre d'éléments ayant pris part au dernier rassemblement international, qui a vu l'équipe saoudienne être sacrée championne de la Coupe du Golfe, avec la possibilité d'apporter des ajustements à la liste en fonction de l'état de santé des joueurs et de leur niveau technique, ainsi que de considérations disciplinaires susceptibles d'influer sur certains choix, selon le journal saoudien «Asharq Al-Awsat ».

Al-Jawir et Al-Dossari proches d'un retour

Mossab Al-Jawir fait partie des noms fortement pressentis pour intégrer la nouvelle liste, après avoir manqué le précédent stage pour des raisons disciplinaires, avant son apparition lors des célébrations du sacre de l'Arabie saoudite en Coupe du Golfe, ce qui lui ouvre la voie d'un retour dans les plans du technicien grec au cours de la prochaine période.

La situation de Salem Al-Dossari, capitaine de l'équipe nationale saoudienne, fait également l'objet d'un suivi particulier, après sa guérison de la blessure contractée à l'issue des participations de l'Arabie saoudite lors des phases finales de la Coupe du monde 2026. Ses chances de revenir dans la prochaine liste semblent réelles, dans l'attente que le staff technique tranche sur sa situation définitive.

En revanche, Hammam Al-Hammami éprouve toujours des difficultés à rejoindre le stage, après avoir subi une blessure à l'ischio-jambier lors de la finale de la Coupe du Golfe, et poursuit actuellement son programme de soins, tandis que le gardien Nawaf Al-Aqidi est absent en raison d'une blessure, ce qui contraint Donis à revoir ses options au poste de gardien de but.

Des blessures menacent la participation d'un trio saoudien

Selon les sources du journal Asharq Al-Awsat, le staff médical de l'équipe nationale saoudienne veille à suivre quasi quotidiennement l'état de santé de Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al Hajji et Hammam Al-Hammami, en tenant le staff technique informé des dernières évolutions concernant leurs programmes de soins et la possibilité de leur retour aux entraînements et à la participation lors du prochain stage.

Donis espère récupérer au moins l'un de ces joueurs, compte tenu de leur importance dans ses plans techniques, d'autant que les blessures pourraient imposer des changements supplémentaires à son effectif avant la poursuite du programme de préparation pour la Coupe d'Asie 2027.

Au milieu de terrain, le staff technique étudie les options pour pallier l'absence d'Alaa Al Hajji, qui s'est blessé lors des rencontres de la Coupe du Golfe et qui suit toujours des soins tout en poursuivant son programme de réadaptation, ce qui fait de son poste l'un des dossiers à trancher avant l'annonce de la liste définitive.

Dans les buts, le nom d'Abdulrahman Al-Sanbi se distingue comme l'une des options disponibles pour compenser l'absence d'Al-Aqidi, lui qui avait déjà rejoint le stage de préparation disputé aux États-Unis et poursuivi ses entraînements avec la sélection lors de la Coupe du monde 2026, malgré sa non-sélection dans la liste définitive du tournoi.

Un nouveau remplaçant pour pallier l'absence de Kadesh

Sur le plan défensif, Donis se prépare à procéder à un ajustement pour compenser l'absence de Hassan Kadesh, victime d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour une longue période. Ali Lajami figure parmi les principaux candidats à ce poste, d'autant qu'il avait déjà fait partie de l'équipe saoudienne dans la liste de la Coupe du monde 2026.

Dans le cadre de la volonté du staff technique de donner leur chance à de jeunes éléments et d'abaisser la moyenne d'âge de la sélection, se dessine la possibilité de convoquer Abdulaziz Al-Suwailem, défenseur d'Al-Fateh, qui a attiré l'attention la saison dernière et figurait parmi les candidats au prix du meilleur jeune espoir du championnat saoudien.

Le retour de Saud Abdulhamid, qui évolue sous les couleurs du RC Lens, apparaît également comme une possibilité parmi les options de Donis, lui qui avait manqué le dernier rassemblement international en raison d'une blessure, avant de retrouver régulièrement du temps de jeu avec son club au cours du mois en cours, ce qui renforce ses chances de revenir dans les rangs de l'Arabie saoudite.

30 joueurs dans la liste attendue de l'Arabie saoudite

Le visage définitif de la liste de l'équipe nationale saoudienne n'est pas encore arrêté, que ce soit pour les noms que choisira Donis ou pour le nombre total de joueurs qu'il emmènera à Doha, mais les prévisions laissent entrevoir la possibilité d'élargir la liste à 30 joueurs.

Ce nombre représente une augmentation de quatre joueurs par rapport au stage précédent, une démarche qui offre au staff technique davantage de latitude pour tester les éléments disponibles et évaluer leur état de forme physique et technique, notamment au vu de la multiplication des blessures et des éventualités de retour de certains noms absents.

Donis entend tirer profit des deux matches amicaux face à la Corée du Sud et à l'Ouzbékistan pour mettre à l'épreuve ses options techniques et déterminer le degré de préparation des joueurs avant les prochaines étapes du programme de préparation, dans le but de bâtir un groupe capable de rivaliser lors de la Coupe d'Asie 2027.



