Dennis et Jhon van Beukering renvoyés par leur club après un incident violent

Dennis et Jhon van Beukering ne sont plus les entraîneurs du GVVV. Le conseil d’administration du club amateur de Deuxième Division l’a annoncé après une enquête sur les événements de samedi autour du match à l’extérieur contre IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering est accusé de violences aggravées à la mi-temps du choc du football amateur entre IJsselmeervogels et le GVVV. L’ancien joueur, passé notamment par Feyenoord et le NEC, aurait donné un coup au visage au joueur d’IJsselmeervogels Quiermo Dumay.

Samedi après-midi, la situation a complètement dégénéré au Sportpark De Westmaat. Alors que le score était de 0-2, les deux équipes ont regagné les vestiaires, mais c’est là que les choses ont mal tourné. Selon RTV Utrecht, Dumay a reçu un coup au visage à l’entrée du tunnel menant aux vestiaires.

Il a subi d’importants dommages. Des photos montrent le visage ensanglanté de Dumay et qu’il a perdu plusieurs dents. On sait désormais que Van Beukering serait l’auteur des faits. Au GVVV, il est l’entraîneur adjoint de son frère Dennis van Beukering.

Le GVVV a entre-temps publié un communiqué. « G.V.V.V. est profondément choqué par les événements survenus samedi après-midi pendant la mi-temps du match contre IJsselmeervogels. La violence n’a sa place d’aucune manière au sein de notre association ni dans les valeurs que défend G.V.V.V. Nous prenons clairement nos distances avec toute forme de violence physique, sur le terrain comme en dehors », peut-on lire sur le site du club.

« Le conseil d’administration a agi immédiatement après la fin du match et a lancé une enquête minutieuse sur les événements et le rôle des personnes impliquées. Sur la base des informations actuellement disponibles, le conseil d’administration a décidé que notre entraîneur principal Dennis van Beukering et l’entraîneur adjoint Jhon van Beukering n’exerceraient plus aucune fonction pour G.V.V.V. avec effet immédiat. En outre, le conseil d’administration est arrivé à la conclusion qu’il n’existe pas de base suffisante pour poursuivre la collaboration avec eux », ce qui confirme que les entraîneurs doivent quitter le club amateur.

« Le règlement formel et contractuel de cette situation se fera avec soin et directement avec les personnes concernées. Dans l’intérêt de l’enquête, des personnes impliquées et d’éventuelles procédures, G.V.V.V. ne fera à ce stade aucun autre commentaire à ce sujet », a indiqué la direction du club, qui apporte sa pleine coopération à la police, à la KNVB et aux autres autorités compétentes.

Samedi soir, Jhon van Beukering a publié une déclaration via ses stories Instagram, dans laquelle il indique qu’IJsselmeervogels a également sa part de responsabilité dans la bagarre dans les coulisses du stade. Il souligne aussi que Dumay aurait donné un coup à Dennis van Beukering et qu’ils vont porter plainte.