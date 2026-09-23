Lorsque Jürgen Klopp a dévoilé sa première liste la semaine dernière, il avait réservé plusieurs surprises. Le nouveau sélectionneur a convoqué pas moins de 16 débutants dans son groupe de 44 joueurs, ainsi qu’un joueur qui, au moment de sa nomination, n’avait disputé le moindre match depuis plus de cinq mois : Serge Gnabry.

L’attaquant de 31 ans s’était gravement blessé aux adducteurs à la mi-avril. Il manquera donc non seulement le sprint final de la saison avec le FC Bayern et la Coupe du monde en Amérique du Nord, mais aussi la préparation et le début de saison. Gnabry n’a fêté son retour que le lendemain de l’annonce de la liste. Lors de la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a disputé 13 minutes.

Le fait que Klopp l’ait tout de même nommé pour l’équipe d’Allemagne constitue un vote de confiance tout à fait notable. D’autant que, aux côtés de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala et Finn Dahmen, Gnabry fait même partie des quatre seuls joueurs autorisés à être présents pendant toute la trêve internationale.

Gnabry a un temps incarné la stagnation du football allemand

Chez certains non-convoqués, la gestion particulière de Klopp avec Gnabry, combinée à certaines de ses justifications concernant des absences, a sans doute suscité de l’étonnement. Deniz Undav est absent parce que, selon Klopp, il « n’est pas encore vraiment entré dans sa saison ». Malgré des problèmes au tendon d’Achille, Undav a tout de même disputé six matches et délivré quatre passes décisives. Leroy Sané, qui avait de son côté joué chaque match officiel de Galatasaray cette saison, n’a quant à lui « pas encore vraiment pris ses marques », selon Klopp.

Les deux n’ont certes pas vraiment convaincu ces derniers temps. Que le sélectionneur se passe d’eux et préfère tester de nouveaux visages encore frais est compréhensible. Mais Gnabry est assurément moins « entré dans cette saison » et a moins « pris ses marques » qu’Undav et Sané. Il n’a pas de rythme de match et est encore physiquement loin des 100 %. La différence : contrairement à ces deux titulaires de départ du Mondial désormais ignorés, Klopp semble fondamentalement imaginer, dans le cas de Gnabry, qu’il puisse jouer un rôle majeur dans le nouveau départ de l’équipe d’Allemagne.

Gnabry profite certainement aussi du fait d’avoir manqué le Mondial humiliant et d’être ainsi perçu par Klopp et par le public comme moins marqué. Et ce, alors qu’à 31 ans, il se situe depuis longtemps déjà dans une tranche d’âge plutôt avancée pour un footballeur. En réalité, dans ce groupe de 44 joueurs, seuls le capitaine Joshua Kimmich (31 ans lui aussi) et le nouveau, ancien gardien titulaire Marc-André ter Stegen (34 ans) sont plus âgés que Gnabry.

Au total, l’évolution connue par Gnabry ces derniers temps est remarquable. Il n’y a finalement pas si longtemps, lui aussi était constamment contesté. En sélection, mais surtout aussi au FC Bayern. Trop cher, trop sujet aux blessures, etc. À l’image de Sané, mais aussi de Leon Goretzka et parfois même de Kimmich, Gnabry incarnait la stagnation du football allemand.

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Serge Gnabry a réalisé une solide saison avec le FC Bayern

Au printemps 2025 encore, il était considéré au FC Bayern comme un candidat au départ. Puis le destin s’est montré particulièrement favorable avec lui. Thomas Müller est parti à Vancouver, Jamal Musiala s’est gravement blessé, et les Munichois ne voulaient pas s’offrir une recrue onéreuse. Serge, nous aurions une place de titulaire au poste de numéro 10 à te proposer ! Et Gnabry a saisi cette chance inattendue.

La saison dernière, il a cumulé 21 contributions décisives et a apporté une dimension supplémentaire au jeu munichois comme électron libre entre Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. C’est surtout en Ligue des champions qu’il a signé plusieurs performances exceptionnelles. Lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain en phase de ligue, Gnabry a disputé une mi-temps pratiquement parfaite, avant d’être remplacé à la pause à cause de l’expulsion de Diaz. Il a aussi brillé en huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame et en quarts de finale contre le Real Madrid. Entre-temps, il s’est produit ce qui paraissait longtemps impensable : en février, Gnabry a signé un nouveau contrat au FC Bayern (jusqu’en 2028).

Seule la grave blessure subie juste avant le moment chaud de la saison l’a stoppé. Qu’aurait-il bien été possible de faire en demi-finales contre le PSG avec un Gnabry dans la forme affichée lors du duel de phase de ligue contre le PSG ?

Vincent Kompany : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon »

Tandis que Gnabry travaillait à son retour ces derniers mois, la concurrence s’est intensifiée au FC Bayern sur son poste de prédilection, au milieu offensif. Après sa solide Coupe du monde, les Munichois ont recruté Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven pour 50 millions d’euros. Dans le même temps, Musiala s’est récemment rapproché de nouveau de sa meilleure forme. Michael Olise et Lennart Karl peuvent eux aussi jouer dans l’axe.

Alors que le retour de Gnabry contre l’Union Berlin se dessinait, l’entraîneur Vincent Kompany assurait : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon la saison dernière. » Si Gnabry « retrouve son niveau, alors tous les autres à ce poste devront aussi être bons », a estimé Kompany. « On retrouve alors cette dynamique de concurrence positive. C’est ce que nous voulons au final. »

Grâce à la confiance accordée par Klopp, Gnabry se trouve désormais dans la situation confortable de pouvoir poursuivre son retour au sein de la sélection. « Pour moi, c’est un énorme plus qu’il m’emmène avec lui et que je puisse ainsi continuer à garder le rythme », a déclaré Gnabry. Il est tout à fait possible qu’il fête aussi son retour en sélection allemande lors de l’un des quatre matches.