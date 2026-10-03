Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, s'est plaint de l'état de fatigue dont souffrent ses joueurs, avant de disputer la finale de la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, la « Coupe du Golfe 27 », face aux Émirats arabes unis.

L'Arabie saoudite s'est imposée face au Qatar aux tirs au but, après un match nul et vierge à l'issue du temps réglementaire et des prolongations de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

Donis a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Al-Riyadiyah » : « Je félicite les joueurs pour leur haut niveau de performance et leur combativité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans un match difficile face à un adversaire expérimenté qui joue de manière défensive remarquable. »

Il a ajouté : « Le tournoi est considéré comme court et la fatigue est un facteur déterminant. Nous méritons cette victoire après une prestation remarquable. »

« Nous avons rencontré des problèmes liés à la fatigue des joueurs durant le match, mais je suis satisfait de ce qui s'est passé. Les joueurs disputeront une belle finale, et c'est ce que nous attendons d'eux. »

L'Arabie saoudite affrontera les Émirats arabes unis mardi prochain, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale du tournoi du Golfe.

À propos de ce match, l'entraîneur grec a déclaré : « Nous devons prendre chaque match séparément, essayer de bien récupérer et proposer les meilleures stratégies dans les rencontres. »

Il a précisé : « Nous avions une stratégie particulière pour le match d'aujourd'hui, et nous devions jouer d'une manière différente en début de rencontre. En seconde période, nous avons effectué quelques changements. »

Il a développé : « Nous devions jouer différemment et essayer de créer les buts. Je pense que nous n'avons pas pris les bonnes décisions dans le match. Jouer de manière défensive nous a compliqué la situation. »

Il a poursuivi : « Nous devons nous concentrer sur la dernière étape et nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons besoin du soutien du public. Après la fin du match, j'ai demandé aux joueurs de remercier et de féliciter les supporters, qui ont eu une influence sur nous durant le match, et je leur ai également dit que nous étions capables de l'emporter. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas parler des décisions de l'arbitre, l'arbitre n'a pas vu ce que j'ai vu, et je ne veux pas aborder ce sujet. Nous respectons ses décisions et tout ce qu'il fait. »

Il a conclu : « Nous avons disputé 5 matchs sans encaisser de but, c'est remarquable (l'Arabie saoudite n'a joué que 4 matchs dans le tournoi), et cela est dû à la performance, au talent et aux capacités des joueurs. Mais nous avons commis une erreur en laissant l'adversaire créer des occasions, et pas à pas nous bâtirons notre propre identité. »