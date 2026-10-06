Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a estimé que l'expérience de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique était à l'origine du sacre lors de la Coupe du Golfe arabique, dans sa vingt-septième édition, le « Khaleeji 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face aux Émirats arabes unis sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés mardi au stade Al-Inma de Djeddah, en finale de la vingt-septième édition du tournoi du Golfe.

Donis a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Dès le premier jour, les joueurs avaient l'envie et la passion, et il y avait de la cohésion et de l'harmonie au sein de l'équipe. »

Il a ajouté : « Nous avons beaucoup appris de l'expérience de la Coupe du monde, et avec les consignes et le travail, nous nous sommes améliorés et avons progressé pas à pas. Je pense que les joueurs méritent ce résultat. »

Il a poursuivi : « Je m'attends à ce que nous continuions à offrir la même performance à l'avenir. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je ne connaissais pas complètement les joueurs et nous n'avions pas disputé beaucoup de matchs, mais avec le temps, nous nous sommes beaucoup améliorés, et nous voyons aujourd'hui l'ampleur de l'entente et de la progression au sein de l'équipe. »

Le technicien grec a également évoqué ses préparatifs en vue de la participation à la Coupe d'Asie des nations, que le Royaume d'Arabie saoudite accueillera à la fin de l'année en cours.

Il a précisé : « Je respecte les médias, et je vous demande patience et soutien. Nous voulons développer le football et continuer avec ce groupe de joueurs, comme Hammam et Firas. Nous devons faire preuve de patience avec eux, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes lors des échéances à venir. »

Il a enchaîné : « Nous allons savourer ce moment, puis nous évaluerons notre travail et analyserons tous les matchs sur le plan technique, en cherchant les meilleures solutions. Nous choisirons les joueurs les plus adaptés pour nous, et nous verrons ce qui se passera le mois prochain, nos prochains choix devant se faire au mois de décembre. »

Il a conclu : « Tout au long du tournoi, nous avons vu une immense envie, un grand amour et une grande passion de la part des supporters, qui nous ont soutenus à tout moment. Je les regardais et je sentais qu'ils méritaient cette joie, et aujourd'hui nous les avons rendus heureux. Les joueurs ressentent désormais confiance et fierté, et ils peuvent accomplir davantage ensemble. »

Il convient de rappeler qu'il s'agit du premier titre de l'Arabie saoudite depuis 23 ans, lorsqu'elle avait été sacrée lors de la Coupe du Golfe arabique 2003, tandis que les Émirats arabes unis ont échoué à reconquérir le titre qui leur échappe depuis 2013.