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Le LAFC s’est qualifié pour les playoffs de la MLS Cup après un match nul spectaculaire (2-2) face à son rival, le LA Galaxy. L’entraîneur intérimaire Xavi Tamarit a salué la combativité de son équipe, portée par Denis Bouanga lors d’une remontée impressionnante en seconde période après avoir été menée de deux buts dans l’El Trafico.

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Le LAFC décroche sa place en play-offs au terme d’un derby haletant

Le LAFC a décroché sa place pour les play-offs de la MLS Cup après un spectaculaire match nul 2-2 contre le LA Galaxy au BMO Stadium. Menés de deux buts, les joueurs à domicile sont revenus au score pour arracher un point crucial dans cette nouvelle édition d’El Trafico.

Joseph Paintsil avait donné le contrôle du match au Galaxy en profitant d’erreurs défensives pour inscrire un doublé. Mais le LAFC a immédiatement réagi en marquant deux buts coup sur coup pour préserver ses ambitions en play-offs. Ce résultat lui garantit une cinquième participation consécutive aux play-offs. Il s’agit aussi de sa huitième qualification en neuf saisons seulement.

Tamarit salue la spectaculaire remontée en seconde période

L’entraîneur intérimaire Tamarit s’est réjoui de la combativité affichée par ses joueurs. Son équipe avait dominé certaines périodes de la première mi-temps, mais s’était retrouvée menée avant d’encaisser un nouveau but en début de seconde période. Malgré ces difficultés défensives, elle a réagi avec force pour sauver le match.

« Je suis très fier de l’équipe, de la façon dont nous avons surmonté une situation vraiment difficile que nous ne méritions pas », a déclaré Tamarit aux journalistes. « Ils n’abandonnent jamais. »

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La remontée a été lancée par Bouanga, qui a récupéré le ballon après que le gardien du Galaxy, JT Marcinkowski, a relâché une frappe d’Armindo Sieb. Leo Walta a ensuite égalisé à la suite d’un centre dangereux de Heung-min Son.

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Les erreurs défensives frustrent le LAFC

Si cette remontée mérite d’être saluée, le LAFC reste frustré par la manière dont il a encaissé ses buts. Le deuxième but de Paintsil est survenu après que Hugo Lloris a relâché une frappe d’Erik Thommy, mettant en évidence ses fragilités défensives.

Le défenseur Aaron Long s’est montré critique envers sa défense, qualifiant les deux buts du Galaxy d’« un peu bêtes, un peu faciles ». Il a ajouté : « Marquer deux buts à domicile, ça devrait être une victoire. »

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Viser un match de play-offs à domicile

Le LAFC va désormais chercher à améliorer son classement alors qu’il ne reste que deux matches de saison régulière. Bien terminer sera essentiel pour obtenir le précieux avantage d’un match à domicile lors des prochains play-offs. Pour ses deux dernières rencontres, le LAFC affrontera Minnesota United le 2 novembre, puis se déplacera six jours plus tard pour défier les Seattle Sounders.