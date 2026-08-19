Le football saoudien connaît de nouveaux bouleversements révolutionnaires, notamment en ce qui concerne les quatre grands clubs : Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli.

Le ministère saoudien des Sports a annoncé, ce mercredi, le début du transfert de la propriété des actions des institutions à but non lucratif, qui représentent 25 % des actions des sociétés des quatre grands clubs, au profit du Fonds public d'investissement.

Ainsi, le Fonds public d'investissement deviendra le propriétaire à part entière des clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli, les conseils d'administration de ces institutions devant être dissous après l'accomplissement des procédures réglementaires nécessaires.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », cette étape représente la deuxième phase du processus de transfert de propriété des quatre grands clubs, conformément aux objectifs du projet d'investissement et de privatisation des clubs sportifs.

Dans le cadre de cette étape, les conseils d'administration des sociétés des clubs continueront d'exercer leurs fonctions durant la phase actuelle jusqu'à la fin de leurs mandats, y compris les membres désignés par les institutions à but non lucratif.

En revanche, les employés du Fonds public d'investissement démissionneront de la présidence des comités exécutifs des clubs, en conformité avec les règlements liés à l'équité de la concurrence.

À noter que le club d'Al-Hilal demeure la seule exception parmi les quatre grands clubs, puisque 70 % de ses actions ont été transférées à la société Kingdom Holding, propriété du prince Al-Walid ben Talal, en avril dernier.

Il est attendu que la propriété des clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli soit également transférée à un groupe d'investisseurs et d'hommes d'affaires au cours de la période à venir, afin de parachever le processus de privatisation des grands clubs du championnat saoudien.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.