La démission inattendue de Michael Aminalo, le directeur sportif nigérian qui a orchestré les arrivées de plusieurs stars mondiales, a créé un séisme au sein de la Ligue professionnelle saoudienne. Son départ, survenu à un moment délicat, soulève de nombreuses questions sur l’avenir du projet de recrutement qui a métamorphosé le football saoudien.

Cette annonce survient peu après la destitution de Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, écarté suite à l’élimination dès le premier tour de la Coupe du monde 2026, actuellement en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, Aminalo, architecte des contrats des joueurs étrangers, a officialisé sa démission par courriel ce lundi, clôturant ainsi près de trois ans à la tête du département sportif depuis son arrivée en 2023.

Les motifs de ce départ restent, pour l’heure, inconnus, la Ligue professionnelle saoudienne gardant le silence et refusant de commenter la décision ou son timing.

Selon certaines sources, l’Espagnol Jesús Arroyo, conseiller du directeur général de la Ligue, devrait lui succéder. Les formalités liées à sa nomination officielle seraient finalisées dans les prochains jours.

Aminalô avait piloté la direction sportive et supervisé le projet d’attraction des joueurs étrangers en coordination avec les instances compétentes, à l’époque où les clubs du championnat recrutaient les plus grandes stars mondiales. Il a également contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre des mécanismes de recrutement au cours des trois dernières saisons, ainsi qu’au suivi des aspects techniques du projet visant à rehausser le niveau de compétitivité du championnat et à renforcer sa présence sur la scène internationale.

La Ligue saoudienne de football professionnel devrait communiquer prochainement les modalités de cette transition et les détails du transfert des fonctions à Jesús Arroyo, jusqu’alors conseiller du directeur général.