Le défenseur turc de l'Al-Ahli, Merih Demiral, a rassuré les supporters du club après la victoire face à Al-Diriyah lors de la première journée du championnat Roshn, en affirmant que l'équipe avait besoin d'un peu de temps pour s'adapter au nouvel entraîneur avant d'atteindre son meilleur niveau.

L'Allemand Matthias Jaissle avait quitté les rangs d'Al-Ahli il y a quelques jours, en direction de Newcastle United, ce qui a poussé le club à recruter le Néerlandais Mariano Bosic.

À lire aussi : Al-Qahtani critique Al-Ahli : une joie exagérée, et Al-Diriyah était meilleur !



Demiral a déclaré dans des propos rapportés par le réseau saoudien « Thmanyah » : « Ne vous inquiétez pas pour Al-Ahli, le meilleur reste à venir, attendez de voir cette équipe », soulignant que le groupe actuel possède de nombreux éléments de qualité capables de livrer de fortes prestations tout au long de la saison.

Le défenseur turc a précisé que le changement technique nécessitait du temps pour que les idées de l'entraîneur se traduisent sur le terrain, ajoutant : « Nous possédons de nombreux éléments de qualité, et nous avons actuellement besoin de nous adapter au nouvel entraîneur. »

Demiral a évoqué la difficulté du match contre Al-Diriyah, en affirmant qu'Al-Ahli avait abordé la rencontre de la bonne manière malgré les circonstances entourant le début de la saison, et il a déclaré : « Nous avons livré un grand match contre Al-Diriyah, la rencontre était difficile, mais nous l'avons gérée de manière idéale. »

Il a ajouté que les joueurs d'Al-Ahli possédaient suffisamment d'expérience pour faire face à de telles situations, affirmant : « C'est ça le football, nous sommes des joueurs professionnels et nous avons la capacité de nous aider nous-mêmes », un message clair adressé aux supporters sur la nécessité d'accorder à l'équipe le temps suffisant.

Demiral a conclu ses propos en affirmant que les joueurs d'Al-Ahli continueraient à travailler afin de se montrer sous un meilleur jour lors des prochains matchs, en disant : « Nous essaierons de donner tout ce que nous avons dans ce qui vient », alors que le club aspire à jouer les premiers rôles dans la course aux titres de la nouvelle saison.