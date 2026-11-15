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Tenerife a rejoué pour la première fois depuis la mort de Jesus de Miguel et s’est imposé 2-0 à domicile face à Ceuta dimanche, lors d’un match chargé d’émotion. Après avoir ouvert le score, Nacho Gil a brandi le maillot de l’attaquant disparu et dévoilé un message émouvant. Joueurs, staff et supporters ont rendu hommage au numéro 9 du club avant et pendant cette rencontre, qui a mis fin à une série de six matches sans victoire.

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Tenerife remporte son premier match depuis la mort de De Miguel

Tenerife a rejoué dimanche pour la première fois depuis la mort de De Miguel, s’imposant 2-0 face à Ceuta lors d’un après-midi marqué par d’émouvants hommages à l’Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. L’attaquant de 30 ans est mort à l’hôpital le 3 novembre, au lendemain d’une collision avec le gardien d’Andorra Jesus Owono lors d’un match de Segunda División disputé dans ce même stade.

Selon Reuters, une minute de silence avant le coup d’envoi a été précédée et suivie d’une longue ovation debout. À la neuvième minute, le jeu a été interrompu pour de nouveaux applaudissements pendant qu’une vidéo de De Miguel était diffusée dans le stade.

Une fresque dévoilée à la porte 9 avant le coup d’envoi

Avant le match, une fresque a été dévoilée à la porte 9, en référence au numéro 9 porté par De Miguel. Les joueurs de Ceuta ont déposé des fleurs devant celle-ci, comme le rapporte The Athletic. Les joueurs des deux équipes et les officiels du match sont entrés sur le terrain vêtus de maillots commémoratifs portant son nom, son numéro et les mots « Pour toujours dans nos mémoires ».

L’hymne du club n’a pas été diffusé, les supporters applaudissant les équipes à la place. Le capitaine Enric Gallego a apporté des fleurs sur le terrain et posé le maillot de De Miguel sur la pelouse, tandis que les supporters déployaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « Jesus De Miguel, 9, éternellement bleu et blanc ».

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Gil et Viereck mettent fin à la série de Tenerife sans victoire

Gil a ouvert le score à la 40e minute et célébré son but en brandissant le maillot de De Miguel devant le public. L’attaquant a ensuite montré un message inscrit sous son propre maillot : « Demi (le surnom de De Miguel), toujours dans nos cœurs. »

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Neal Viereck a inscrit un deuxième but à quatre minutes de la fin pour sceller la victoire et mettre fin à une série de six matches sans succès. Il s’agit de la quatrième victoire de Tenerife en championnat cette saison. Le club occupe désormais la 14e place du classement de Segunda, tandis que Ceuta reste dernier.

La famille de De Miguel attendue pour Espagne-Angleterre

Un nouvel hommage sera rendu à De Miguel dimanche, lorsque sa famille devrait assister au match de Ligue des nations entre l’Espagne et l’Angleterre au Metropolitano.

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Tenerife, dont le match contre Granada le week-end dernier a été reporté, s’est également engagé à soutenir financièrement sa fille, âgée d’un an, jusqu’à ses 18 ans.