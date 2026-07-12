Demi-finales de la Coupe du monde : la France rejoint le Brésil en nombre de qualifications, tandis que l’Allemagne reste largement en tête

Le tableau des demi-finalistes de la Coupe du monde 2026 est désormais complet. L’Argentine a rejoint la France, l’Espagne et l’Angleterre après sa victoire 3-1 contre la Suisse en quarts de finale, ce dimanche matin.

Les demi-finales opposeront la France à l’Espagne, puis l’Argentine à l’Angleterre, deux affiches majeures qui désigneront les finalistes.

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Selon le site français « stats foot », l’Albiceleste totalise désormais six demi-finales, un palmarès qui l’ancre durablement parmi les habitués de ce stade de la compétition.

L’Allemagne mène ce classement avec 12 demi-finales, devant le Brésil et la France (8 chacune), puis l’Italie (7) et l’Argentine (6). L’Uruguay et l’Angleterre suivent avec 4 participations.

L’Allemagne a quitté la Coupe du monde en cours après sa défaite aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale, tandis que le Brésil a été éliminé par la Norvège (2-1) en huitièmes.



