"Dembélé n'est pas Mbappé ou Neymar, mais il peut être le successeur de Giroud"

Décisif face à Manchester City (3-1) en quart de finale de la C1 samedi dernier, Moussa Dembélé a prouvé qu'il pouvait prétendre au plus haut niveau.

Samedi dernier, Moussa Dembélé a commencé le quart de finale de la contre (1-3) depuis le banc, mais a apporté une contribution décisive en tant que remplaçant en marquant deux fois contre l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Décisif. Ces deux buts sont intervenus après une saison de au cours de laquelle le joueur de 24 ans a marqué 16 fois et a suscité l'intérêt de certains des plus grands clubs d'Europe, enthousiasmés par ses progrès.

Malgré sa progression, Dembele n'a pas encore fait ses débuts en Equipe de , lui qui a fait ses classes chez les Bleus à différents niveaux chez les jeunes. Laurent Bonadei, qui entraînait Dembele alors qu'il était encore en formation du côté du PSG, estime que l'attaquant peut être un compliment parfait à Kylian Mbappé au niveau international.

"Il peut devenir le successeur de Giroud en Equipe de France"

"Moussa a toujours été un joueur complet", a déclaré Bonadei à Goal et SPOX. "Ce n'est pas un joueur qui dribblera trois joueurs dans une cabine téléphonique, comme Mbappé ou Neymar, mais il peut devenir le successeur de Giroud en équipe de France, car il n'hésite pas à se lancer dans des duels et à travailler pour le collectif."





Laurent Bonadei a été impressionné par l'évolution de carrière de Dembélé, lui qui s'était engagé à en 2012 puis au Celtic en 2016 avant de retourner dans sa France natale avec , en 2018. "C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui", a poursuivi Bonadei. "Son choix d'aller au Celtic après Fulham était un bon choix. Il a toujours privilégié le temps de jeu pour son développement. Il a découvert un nouveau championnat, il a joué en Ligue des champions, il a atteint des niveaux [élevés]. Et revenir au championnat de France était aussi ambitieux. Il est arrivé dans une équipe comme Lyon où la compétition est rude", a ensuite analysé le formateur.

Mbappé : "Peu importe les douleurs, je vais laisser mon corps sur le terrain"​

Moussa Dembélé était sûrement frustré de ne pas débuter contre la Turin et Manchester City, mais son professionnalisme et sa capacité à rester focus sur l'objectif principal forcent le respect. "Il n'a pas commencé contre la Juve. Contre Manchester City, il n'a pas commencé non plus. C'est bien qu'il ait marqué deux buts. Cela renforcera sa confiance. Quand on est un attaquant comme lui, on a envie de marquer des buts et de gagner tous les matches. Il était très professionnel, sans scrupules. Il a sûrement aussi profité de la fatigue de ses adversaires", estime Laurent Bonadei. Ce mercredi soir, il aura fort à faire, contre la puissance allemande d'un insatiable.