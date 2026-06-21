Dembélé n'est qu'un serviteur… Un chanteur français s'en prend violemment à « l'injustifié » Mbappé

Le rappeur français Rof a critiqué Kylian Mbappé, star des Bleus, pour avoir, selon lui, écarté Ousmane Dembélé, l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Les Bleus ont parfaitement lancé leur Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1 lors de la première journée de la phase de groupes.

Sur son compte X, l’artiste a publié : « L’équipe de France a la chance d’avoir dans ses rangs Dembélé, lauréat du Ballon d’or et double vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. »

Et pourtant, on le traite avec condescendance, comme s’il n’était qu’un simple serviteur au service de Mbappé, alors qu’il n’y a absolument rien qui le rende inférieur à lui ou qui puisse le pousser à l’envier. C’est tout simplement insupportable. »

Il a insisté : « Si Ousmane Dembélé jouait à son véritable poste, il vous ferait oublier Mbappé, je vous le jure : son pressing haut, ses retours défensifs et sa capacité à créer des espaces feraient la différence, mais au final, c’est toujours le “fils préféré” de Deschamps qui est choisi. »

On demande presque à Dembélé de se contenter de quelques minutes, juste assez pour entrer dans le match et servir Mbappé, avant d’être remplacé une quinzaine de minutes avant la fin.

Il conclut : « À la fin du match, le caméraman nous servira des gros plans sur Mbappé, avec son numéro de fausse humilité surjoué, lui qui a arraché le brassard de capitaine, qui s’est brouillé avec Kanté et qui accapare injustement les projecteurs en équipe de France. »

Ruff conclut : « Ousmane Dembélé est un grand joueur, un vrai professionnel, et il sait ce qu’il joue dans cette Coupe du monde. Il acceptera de s’effacer et de se sacrifier pour le collectif, mais ce n’est pas juste… Cette mise en scène me dérange, même si nous gagnons pour l’instant ; c’est un manque de respect flagrant envers le dernier Ballon d’or de l’histoire. »