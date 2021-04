Dembélé : "Mon hygiène de vie ? C’est juste les gens qui parlent"

Ousmane Dembélé a réagi aux attaquants dont il est parfois la cible de la part de ses détracteurs.

Juste avant le Clasico contre le Real Madrid, qu’il a démarré d’entrée, Ousmane Dembélé a donné une interview à BeIn Sports. Un entretien durant lequel il a évoqué beaucoup de sujets, comme son avenir personnel, les épreuves difficiles qu’il a dû surmonter, les critiques et aussi son nouveau statut dans l’équipe blaugrana.

« L’hygiène de vie n’avait rien à voir avec mes blessures »

Pour ce qui est des critiques, Dembélé s’est attardé sur la réputation qu’on lui a collée. Celle d’un joueur qui ne se soucie pas beaucoup de son hygiène de vie. Il affirme que c’est totalement faux, et qu’il ne prête pas attention à ce qui pourrait être dit à l’extérieur. « L'hygiène de vie, c'est juste les gens qui parlent, a-t-il clamé. Les blessures que j’ai eues, ce n'est pas à cause de ça. Tu ne restes pas quatre ans au Barca avec une mauvaise hygiène de vie. Je me sens bien depuis mon retour ».

Depuis son retour sur les terrains l’été dernier, Dembélé parait quand même plus solide, et mieux armé physiquement. Il reconnait cette transformation : « Oui, c’est vrai que je résiste plus. Clément (Lenglet) me taquine d’ailleurs, en me disant que je dois mettre plus de coups ».

« J’ai toujours gardé le sourire pendant mes blessures »

L’ancien rennais a aussi parlé des nombreuses indisponibilités qui l’ont pénalisé depuis qu’il est arrivé à Barcelone. Ce fut compliqué, mais il assure n’avoir jamais douté. « J'ai toujours gardé le sourire, même après une blessure. J’étais très abattu après celle de Dortmund. Mais 5,10 minutes après, je commençais déjà à sourire et parler avec des amis. Je me suis dit que c'est la vie. Il y a des épreuves dans la vie, il faut les surmonter et puis travailler. »

« Dans le vestiaire, on me surnomme Eto’o »

Aujourd’hui, Dembélé fait partie des joueurs qui jouent le plus au sein de la formation de Ronald Koeman. Et sa relation avec ses coéquipiers est au mieux, notamment avec Lionel Messi. « Messi parle beaucoup, notamment aux jeunes, a-t-il relevé. A moi aussi, il me donne des conseils. Dans le vestiaire, on m'appelle d'ailleurs Samuel Eto'o parce que je joue en pointe maintenant. »

« Je me sens bien au Barça »

Enfin, le champion du monde a parlé de son avenir personnel. Rien n’est encore décidé, mais il veut clairement poursuivre avec les Blaugrana : « Il me reste encore un an de contrat. Il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, je suis content, et je me sens bien. Là, il y a le nouveau président qui est arrivé et que je ne connais pas trop, mais il est très proche des joueurs. On verra comment ça va se passer. »