Dembélé estime qu’à son âge, il est difficile d’arrêter Messi et juge les critiques envers Mbappé injustifiées

Ousmane Dembélé, star de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, a commenté les chances des Bleus en Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, l’attaquant a déclaré : « Il y a beaucoup d’équipes favorites, mais comme vous le savez, cela ne veut plus rien dire dans le football. Il y a beaucoup d’équipes favorites dans cette compétition. De plus, nous savons que l’équipe de France a atteint deux finales lors des deux dernières éditions. Nous serons donc une équipe à laquelle on attendra beaucoup, mais nous restons concentrés sur notre objectif. Avant de penser à atteindre les huitièmes ou les quarts de finale, il faut d’abord bien passer le cap des matchs de poule. »

Il a ajouté : « Nous avons rencontré beaucoup de difficultés face à l’Espagne. C’est une équipe exceptionnelle sur le plan collectif et qui compte de très bons joueurs. Quoi qu’il en soit, nous connaissons bien cette équipe et elle sera un adversaire redoutable en Coupe du monde. Elle fera partie des favoris de ce tournoi. »

Il a poursuivi : « Le style de jeu de la France est différent de celui de l’Espagne… Ils jouent ainsi depuis des années et des années, et ils ont des joueurs de très haut niveau. Nous aussi, nous avons une très bonne équipe qui joue beaucoup avec le ballon. De plus, tous les joueurs évoluent dans de grands clubs et dans de grands championnats. Je pense que ce sont deux styles différents. En Espagne, la possession du ballon est innée. Mais je pense que ça va être très intéressant. Dans cette Coupe du monde, ce ne sera pas facile pour la France ni pour l’Espagne. »

Interrogé sur la finale perdue au Qatar, il répond : « Cette défaite projette-t-elle encore une ombre ? » L’attaquant a répondu : « Non… Nous avons évidemment été déçus, mais cela remonte à il y a quatre ans. Beaucoup de choses ont changé au sein de l’équipe de France, et je pense aussi au sein de l’équipe d’Argentine. Nous en tenons compte, et cela nous motive à faire mieux lors de cette Coupe du monde. »

Interrogé sur son ancien coéquipier, il a également affirmé : « Bien sûr, il peut remporter tous les titres possibles. Je l’ai déjà vu à Barcelone. »

Il a ajouté : «Quatre ans de plus ? Cela ne change rien. C’est le meilleur que j’ai vu, le plus grand de l’histoire du football. Il reste extrêmement dangereux et difficile à contenir, même à 38 ans. Il conserve intacts ses qualités et peut encore faire basculer une Coupe du monde.

Il a également défendu Mbappé : « Ils ont été très injustes avec lui en Espagne. Les critiques sont excessives, car c’est un joueur formidable et une personne exceptionnelle en dehors du terrain, je le connais bien. »

Et de conclure : « Parfois, on le critique trop, simplement parce que c’est Kylian Mbappé. On ne devrait pas être aussi dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures ou non, qu’il remonte ses chaussettes ou non… C’est excessif. Il reste un être humain, un joueur d’exception. En tout cas, il s’intègre parfaitement à notre groupe en équipe de France. C’est un leader, notre capitaine, et un joueur extrêmement important. »