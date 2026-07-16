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Dembélé en vedette… Un accrochage qui a privé la France d’une remontada face à l’Espagne

France vs Angleterre
France
Angleterre
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Espagne vs Argentine
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Ousmane Dembélé
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Angleterre
É.-U.
Espagne
Argentine

Une star du Paris Saint-Germain a provoqué une crise au sein des Bleus

Selon plusieurs sources journalistiques, un vif accrochage a opposé plusieurs joueurs de l’équipe de France lors de leur demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne ; Ousmane Dembélé a été au cœur de l’incident.

Les Bleus se sont inclinés 2-0 face à l’Espagne mardi dernier, en demi-finale du Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon le quotidien français L’Équipe, l’attaquant a provoqué un vif échange à la mi-temps en critiquant la manière dont ses coéquipiers mettaient en place le pressing défensif sur les Espagnols.

Ses propos ont suscité la colère de ses coéquipiers, qui estiment qu’il n’a pas rempli ses missions défensives en première période.

Ce climat tendu a illustré le recul des Bleus en seconde période, incapables de revenir au score après l’ouverture du score adverse, avant d’encaisser un deuxième but synonyme d’élimination en demi-finale.

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Curieusement, l’autre star française, Kylian Mbappé, a lui aussi critiqué la pression exercée par les Bleus sur leurs homologues espagnols, dans des déclarations aux médias après la rencontre.

Les Bleus préparent désormais leur match pour la troisième place face à l’Angleterre, dimanche à minuit, après la défaite des Three Lions contre l’Argentine (1-2).

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