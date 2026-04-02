Dembélé arrive en tête du classement des salaires mensuels les plus élevés de la Ligue 1… Où se situe Hakimi ?

Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, arrive en tête du classement des salaires mensuels les plus élevés de la Ligue 1, rendu public ce jeudi.

Le journal « L'Équipe » a publié le classement des salaires les plus élevés de la Ligue 1, avec en tête Dembélé, lauréat du Ballon d'or décerné par le magazine « France Football ».

Dembélé touche un salaire total de 1,5 million d'euros par mois, suivi d'un groupe de ses coéquipiers du PSG. Le premier joueur hors de Paris est Pierre-Emile Højbjerg, joueur de Marseille, qui occupe la 13e place avec un salaire de 500 000 euros.

Voici le classement des salaires mensuels les plus élevés de la Ligue 1 :

1. Dembélé (Paris Saint-Germain) 1 500 000 euros

2. Marquinhos (Paris Saint-Germain) 1 120 000 euros

3. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 1 100 000 euros

4. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) 1 100 000 euros

5. Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) 950 000 euros

6. Vitinha (Paris Saint-Germain) 900 000 euros

7- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 900 000 euros

8. João Neves (Paris Saint-Germain) 900 000 euros

9. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) 800 000 euros

10. Willian Pacho (Paris Saint-Germain) 800 000 euros

11. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 800 000 euros

12. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 550 000 euros

13. Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) 500 000 euros

14- Désiré Doué (Paris Saint-Germain) 500 000 euros

15. Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) 500 000 euros

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