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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Démarrage marocain et scandale de Gijón… La Côte d’Ivoire place l’Allemagne dans une position délicate, encore une fois

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Franck Kessié
Al Ahli
Maroc
Algérie
Ghana
Allemagne
Côte d’Ivoire
Canada
Arabie saoudite
Maroc
Algérie
Ghana

La Mannschaft laisse une empreinte dérangeante, teintée d’une saveur saoudienne.

La sélection ivoirienne a ouvert le score face à l’Allemagne ce samedi soir, lors de la deuxième journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Ivoiriens ont surpris leur adversaire allemand en ouvrant le score par l’intermédiaire de leur capitaine Franck Kessié, star du club saoudien Al-Ahli, après 30 minutes de jeu.

En inscrivant ce but, Kessie a donc marqué les esprits : il a contraint la Mannschaft à courir après le score face à une sélection africaine pour la quatrième fois de son histoire en Coupe du monde.

Selon les données historiques partagées par le compte « Mr. Sheep » sur la plateforme X, l’Allemagne avait déjà été menée au score par trois sélections africaines en Coupe du monde avant ce match.

La première occurrence remonte à 1970, lorsque le Maroc avait ouvert le score avant que les Allemands ne renversent la vapeur pour l’emporter 2-1.

En 1982, elle s’inclina 1-2 face à l’Algérie en phase de groupes, rencontre ensuite associée au « scandale de Gijón » qui conduisit à modifier le format de la dernière journée de la phase de groupes afin d’éviter toute combine. Lors de la journée suivante, Autriche et Allemagne s’étaient en effet entendues pour éliminer les « Guerriers du désert », comme l’ont révélé des aveux qui ont terni l’intégrité de cette édition.

Enfin, en 2014, le Ghana avait ouvert le score avant que les deux équipes ne se quittent sur le score de 2-2 ; un tournoi que la Mannschaft remporta finalement.

Lors de la rencontre d’aujourd’hui, le but de Kessié a clôturé la première mi-temps, offrant aux Éléphants un avantage précieux. Une nouvelle victoire, et la sélection ivoirienne prendrait la tête du groupe tout en validant son billet pour les seizièmes de finale, après avoir déjà dominé l’Équateur lors de la première journée.

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