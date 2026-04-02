« Demandez au joueur »… Enrique laisse planer le mystère autour de la star de la sélection sénégalaise

Après avoir brillé avec la sélection sénégalaise lors de la dernière trêve internationale, le jeune ailier Ibrahim M'Baye a retrouvé le banc de touche du Paris Saint-Germain, ce qui a soulevé des questions quant à ses performances inégales entre le club et la sélection.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, l’entraîneur espagnol Luis Enrique a été interrogé sur la situation de M’Baye, et plus précisément sur le fait de savoir s’il se montrait différent avec la sélection sénégalaise par rapport au Paris Saint-Germain.

Enrique a répondu calmement : « Ibrahim M'Baye est-il différent avec le Sénégal ? Je ne sais pas, c'est au joueur lui-même de répondre, pas à moi, mais je pense que nous avons accordé une grande confiance à Ibrahim, et nous allons maintenir cette confiance. »

Il a ajouté : « Il y a des moments où un joueur se sent plus à l’aise avec sa sélection nationale, et d’autres avec son club. Cela ne change en rien notre opinion à son sujet. J’espère qu’il montrera également toute sa qualité avec le Paris Saint-Germain.

La déclaration de l'entraîneur fait suite à la performance remarquable de M'Baye avec les « Lions de la Teranga » pendant la trêve internationale. Lors du match amical contre le Pérou (qui s'est soldé par une victoire 2-0 du Sénégal au Stade de France), le jeune ailier a délivré une superbe passe décisive pour le but d'ouverture de Nicolas Jackson.

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Quelques jours plus tard, M'Baye a inscrit son troisième but en 10 sélections, lors de la victoire contre la Gambie (3-1) au stade Abdallah Wade, confirmant ainsi son rôle de joker sur lequel compte la sélection sénégalaise, notamment lorsqu'il entre en jeu en tant que remplaçant.

Cependant, le joueur traverse une période difficile au Paris Saint-Germain, n'ayant pas bénéficié d'un temps de jeu suffisant depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations. Lors des 11 derniers matchs du club parisien, M'Baye est resté sur le banc la plupart du temps.

Rappelons qu’Ibrahim M’Baye, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, est sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2028, et que l’on espère vivement qu’il s’imposera comme un élément clé de l’effectif de Luis Enrique au cours de la saison actuelle.