Le club saoudien d'Al-Ahli a rejeté toute responsabilité dans la décision de laisser partir ses deux vedettes, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Franck Kessié, à l'issue de la saison dernière.

Al-Ahli avait décidé de résilier unilatéralement le contrat de Mahrez, une saison avant son terme, tandis qu'il a refusé de prolonger celui de Kessié, arrivé à échéance à la fin de la saison dernière.

Khaled Abou Rached, ancien membre d'honneur d'Al-Ahli, a rapporté des propos attribués à Ahmed Al-Chinguitti, président du comité exécutif du club saoudien, dans lesquels il se dédouane de la décision du départ de Mahrez et Kessié.

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Abou Rached a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « Dourina Ghair » sur la chaîne « SBC » : « Le départ de Mahrez et Kessié était une décision technique prise par l'ancien entraîneur Matthias Jaissle. »

Le départ des deux stars algérienne et ivoirienne a suscité une grande vague de colère parmi les supporters d'Al-Ahli, notamment au vu des difficultés que traverse l'équipe depuis leur départ, dès le début de la saison en cours.

Al-Ahli occupe la neuvième place au classement du championnat saoudien, après six journées, n'ayant récolté que 9 points, issus de 3 victoires et 3 défaites.

Il convient de rappeler que Jaissle a lui aussi quitté Al-Ahli avant le début de la saison en cours, pour rejoindre Newcastle United en tant qu'entraîneur, après trois années historiques durant lesquelles il a mené l'équipe à remporter à deux reprises le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.