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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

« Demandez à Yaisle » : Al Ahli se défend d'avoir provoqué le départ de Mahrez et Kessié

Mercato
R. Mahrez
Franck Kessié
M. Jaissle
Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
Algérie
Côte d’Ivoire
Allemagne
Arabie saoudite

« Al-Raqi » souffre depuis le départ des deux vedettes

Le club saoudien d'Al-Ahli a rejeté toute responsabilité dans la décision de laisser partir ses deux vedettes, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Franck Kessié, à l'issue de la saison dernière.

Al-Ahli avait décidé de résilier unilatéralement le contrat de Mahrez, une saison avant son terme, tandis qu'il a refusé de prolonger celui de Kessié, arrivé à échéance à la fin de la saison dernière.

Khaled Abou Rached, ancien membre d'honneur d'Al-Ahli, a rapporté des propos attribués à Ahmed Al-Chinguitti, président du comité exécutif du club saoudien, dans lesquels il se dédouane de la décision du départ de Mahrez et Kessié.

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Abou Rached a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « Dourina Ghair » sur la chaîne « SBC » : « Le départ de Mahrez et Kessié était une décision technique prise par l'ancien entraîneur Matthias Jaissle. »

Le départ des deux stars algérienne et ivoirienne a suscité une grande vague de colère parmi les supporters d'Al-Ahli, notamment au vu des difficultés que traverse l'équipe depuis leur départ, dès le début de la saison en cours.

Al-Ahli occupe la neuvième place au classement du championnat saoudien, après six journées, n'ayant récolté que 9 points, issus de 3 victoires et 3 défaites.

Il convient de rappeler que Jaissle a lui aussi quitté Al-Ahli avant le début de la saison en cours, pour rejoindre Newcastle United en tant qu'entraîneur, après trois années historiques durant lesquelles il a mené l'équipe à remporter à deux reprises le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

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