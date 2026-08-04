La star néerlandaise Memphis Depay a provoqué une vive polémique dans les milieux du football brésilien après la révélation de ses exigences audacieuses pour prolonger son contrat avec les Corinthians.

Selon les informations publiées par le journal « Gazeta Esportiva », Depay réclame de pouvoir disposer de deux journées par an pour utiliser le stade « Neo Química Arena » lors d'occasions personnelles, en plus de la mise à disposition d'une loge privée à l'intérieur du stade.

Les nouvelles exigences comprennent une augmentation de 10 % sur l'ensemble du package financier précédemment convenu, qui inclut les salaires, les droits à l'image et les revenus marketing. Depay a justifié cette augmentation en indiquant qu'elle serait intégralement reversée à son agent.

Concernant les dettes dues au joueur par le club, dont le montant de base s'élève à environ 45 millions de reals brésiliens et atteint 77 millions de reals (soit environ 15 millions de dollars) une fois pris en compte les intérêts et les pénalités, Depay a accepté de renoncer aux frais supplémentaires et de percevoir le montant initial échelonné en quatre versements semestriels. Il a toutefois posé comme condition le retour de la dette à sa valeur totale de 77 millions de reals en cas de retard du club dans le règlement de l'un des versements.

Quant au nouveau contrat, dont la valeur s'élève à 70 millions de reals brésiliens répartis sur deux saisons entre salaires, droits d'utilisation de l'image et revenus marketing, le clan du joueur a proposé l'ajout d'une clause prévoyant l'application d'un intérêt de 1,5 % par mois et d'une pénalité de 10 % en cas de retard de paiement.

Depay a également réclamé des garanties pour percevoir 14 millions de reals des revenus marketing que le club s'est engagé à fournir via des campagnes commerciales auxquelles le joueur participe, insistant sur la nécessité de percevoir l'intégralité de la somme même si le club n'atteint pas l'objectif visé, en plus des 10 % supplémentaires sur la valeur du contrat.

Ces nouvelles exigences viennent s'ajouter à des conditions précédemment formulées par le joueur, qui comprenaient l'octroi d'une loge privée dans le stade « Neo Química Arena », l'obtention de 50 % des recettes du club pendant la durée du contrat, 20 % des primes de titres, ainsi qu'une part des primes de la Coupe du monde des clubs à l'avenir, même s'il ne faisait pas partie de l'effectif de l'équipe.

La direction des Corinthians avait rejeté les précédentes exigences du joueur, qui a rejoint l'équipe en 2024 et a disputé 79 matchs avec elle, inscrivant 20 buts, et remportant trois titres.