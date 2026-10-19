Les tensions sécuritaires qu'a connues la France ces derniers jours ont suscité des inquiétudes quant à la tenue de la rencontre très attendue entre le Paris Saint-Germain et le Barça, prévue mardi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la Ligue des champions, après qu'un représentant d'un syndicat de la police française a appelé à reporter le match par crainte d'une reprise des troubles dans la capitale.

Des médias français ont indiqué que le représentant du syndicat de police français affilié à la CFTC a réclamé le report de la rencontre, dans le contexte des répercussions des manifestations qu'a connues le pays durant le week-end, dont certaines se sont soldées par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, ce qui a fait craindre de nouveaux incidents en marge du match, qui rassemblera des milliers de supporters.

Mais ces revendications n'ont pas modifié la position des autorités françaises, le ministère de l'Intérieur ayant écarté tout report de la rencontre, assurant que le match se tiendra à la date prévue, malgré les inquiétudes soulevées par le représentant du syndicat concernant la situation sécuritaire.

Selon le journal français Onze Mondial, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a rejeté l'idée d'un report, déclarant : « Il n'est pas question de reporter le match entre le Paris Saint-Germain et le Barça, ni d'autres matchs qui pourraient se tenir en Ligue des champions. C'est tranché. »

Cette position intervient alors que les autorités françaises suivent les répercussions des récentes manifestations, qui ont été marquées par des tensions dans différentes régions du pays, dont la capitale Paris, où des actes de vandalisme et des affrontements avec les forces de l'ordre ont été enregistrés, selon des rapports de médias français.

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Ces événements ont relancé les interrogations sur les dispositifs de sécurité entourant la rencontre européenne, au vu de l'affluence attendue au Parc des Princes et des préparatifs que cela exige pour sécuriser les abords du stade et les zones de rassemblement des supporters.

Le Paris Saint-Germain et le Barça doivent s'affronter mardi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sans qu'aucun changement de date du match n'ait été annoncé jusqu'à présent.