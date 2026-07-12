Demande urgente adressée à la FIFA avant le sommet France-Espagne

Le maire de Nice, Éric Ciotti, a officiellement demandé à la FIFA a demandé à la Fédération internationale de football association (FIFA) d’observer une minute de silence avant le coup d’envoi de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, programmée le mardi 14 juillet, en hommage aux victimes de l’attentat terroriste perpétré à la même date il y a dix ans sur la Promenade des Anglais, L’attaque avait coûté la vie à 86 personnes.

Dans une lettre officielle adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, il souligne la portée symbolique de ce geste, à l’occasion du dixième anniversaire d’une tragédie qui a choqué la France et le monde entier.

Dans sa lettre à M. Infantino, il a expliqué qu’une telle minute de silence « témoignerait de la solidarité de la grande famille du football envers les victimes du terrorisme et leurs proches », insistant sur la portée symbolique de ce geste à l’occasion de cet anniversaire douloureux.

Selon lui, cette minute de silence serait accueillie « avec une grande émotion par les familles des victimes, les survivants et l’ensemble du peuple français », tout en rappelant « les valeurs de fraternité et d’unité incarnées par le football ».

L’attentat de Nice, perpétré le 14 juillet 2016, figure parmi les attaques les plus meurtrières de l’histoire récente de la France : un terroriste avait pris le volant d’un poids lourd et foncé dans la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais pour célébrer la fête nationale, causant la mort de 86 personnes et blessant des centaines d’autres.