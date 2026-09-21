Le journal Bild aurait eu en sa possession un e-mail dans lequel Klopp s’est adressé samedi à toutes les joueuses et tous les joueurs ayant un passé avec la DFB. Apparemment, le successeur de Julian Nagelsmann n’a pas non plus fait de différence selon que ces anciens professionnels aient disputé une ou plus de 100 sélections avec l’aigle sur la poitrine.

L’objectif de Klopp est évident : il veut un soutien total, de tous les côtés. Y compris de la part de ceux qui interviennent désormais comme consultants et exercent en conséquence une certaine influence sur l’opinion publique. Il serait avantageux d’avoir immédiatement de son côté des figures comme Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg ou Tabea Kemme. La rapidité avec laquelle le vent peut tourner quand les critiques pleuvent de la part des anciennes gloires de la DFB s’était déjà fait sentir chez son prédécesseur Nagelsmann dans les mois précédant la Coupe du monde désastreuse. Sa gestion de Deniz Undav avait suscité une vive indignation, avant qu’il ne lui présente même ses excuses - sous l’influence de sa femme Lena - . La composition de l’effectif aussi, avec en tête la nomination de Leroy Sané et le retour de Manuel Neuer, avait provoqué des haussements de sourcils.

Avec son groupe XXL de 44 joueurs, réparti sur deux listes, Klopp poursuit en revanche une approche complètement différente de celle de Nagelsmann. Une approche qui, en raison des nombreux nouveaux visages, laisse aussi place à la discussion.

Qu’a écrit Jürgen Klopp dans son e-mail ?

« Je suis incroyablement fier de pouvoir faire partie de la famille de la DFB depuis le 15 août. De votre famille », aurait écrit Klopp en introduction. Il aurait ensuite enchaîné avec des remerciements pour les mérites des joueuses et des joueurs : « En tant que joueur, j’étais à des années-lumière d’une nomination, aujourd’hui j’ai le droit de les effectuer moi-même en tant que sélectionneur. C’est un grand privilège que j’apprécie énormément. Tout comme je ne saurais estimer vos mérites à leur juste valeur. »

Dans la partie finale, Klopp aurait également expressément demandé une nouvelle fois que les anciens pros le soutiennent, lui et son équipe. « Je me réjouis beaucoup si vous continuez d’accompagner et de soutenir notre équipe nationale dans son nouveau départ sur la route vers l’Euro 2028. Car nous sommes tous l’équipe nationale. »

Au cours de cette trêve internationale XXL, l’Allemagne affrontera les Pays-Bas pour commencer en Ligue des nations, deux fois la Grèce et la Serbie.