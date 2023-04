Déluge d'insultes : cette star de la Liga ferme ses réseaux sociaux

L'attaquant de Gérone Valentin "Taty" Castellanos a fermé ses réseaux sociaux après que les fans se soient acharnés sur l'Argentin.

Castellanos a manqué une occasion importante contre Barcelone, ce qui a donné lieu à un déluge d'insultes sur les médias sociaux.

MD rapporte que Castellanos a fermé ses médias sociaux environ trois heures après le match, à la suite d'un assaut, à 2 heures du matin.

Castellanos avait été lancé dans le but à la 55e minute, et alors que le but ou une balle carrée à Viktor Tsygankov se présentait, Castellanos a choisi de tirer mais sa tentative est passée à côté du but de Marc-André ter Stegen.

Vlahovic a fait de même

C'est la deuxième fois en autant de semaines que Nico Williams fait de même. Il a manqué deux grosses occasions lors de la demi-finale de la Coupe du Roi de l'Athletic Club contre Osasuna, et a reçu le soutien des tribunes. Cependant, les réactions en ligne n'ont pas été très chaleureuses, et Williams a fermé ses réseaux sociaux par la suite.

En Italie, Dusan Vlahovic a également fermé ses réseaux sociaux à la suite d'insultes de la part de supporters de la Juventus. Il semble que ce thème devienne préoccupant pour le football, et il y a peu d'espoir qu'une réglementation plus stricte soit mise en place.